Irvin Herrera, el peluquero del Cosmos

Proximamente en El Salvador! La Barberia Del Futbolista ⚽Magic Cutz✂ https://t.co/hBiSRTZltW — Irvin Herrera (@enriquherrera17) August 13, 2017

El Cosmos compartió un video hoy, donde “descubre” al peluquero del equipo de la NASL y que resulta ser nada más y nada menos que el salvadoreño Irvin Herrera.El goleador azul y blanco, aparece haciendo lo que sabe, máquina en mano, cuando no está jugando al fútbol.De acuerdo a Herrera, se inició en la peluquería en el campeón nacional de la liga salvadoreña. “Comencé a cortarme el pelo cuando llegué al Santa Tecla y mi compañero de cuarto me vio y me pidió que se lo cortara”, reveló.Agregó que, gracias al buen trabajo, “luego todos los del equipo comenzaron a llegar a mi apartamento a que les cortara el pelo. Así comenzó todo”.Recuerda que, su primer modelo fue su padre hace ocho años. “El primero al que se lo corté fue a mi papá, allá por 2009. Con él aprendí”.El estilo y práctica le ha dado a Irvin una idea que proviene de los alentadores comentarios de sus compañeros de fútbol y en el video la comenta.“Cuando estaba concentrado con la selección mis compañeros me dieron la idea de que abriera una barbería en San Salvador y que todos los futbolistas llegarían allí a cortarse el pelo. Me gusta la idea”, apuntó.Reveló que el nombre que llevaría su negocio, en un futuro, sería “Magic Cuts”.Como en el fútbol, Irvin siempre trata de ser mejor con la máquina y tijeras en mano y apunta que asume los retos con total responsabilidad de acuerdo a las peticiones de sus amigos.“Mis compañeros en el Cosmos me piden que les haga cosas nuevas y así me voy poniendo retos para llevar a cabo nuevos cortes. Me entretiene y me gusta hacerlo”, apunta.Mientras que uno de sus clientes dijo: “Él es bueno, sabe lo que hace, por eso le confío mis cortes”.Mirá aquí el video: