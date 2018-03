Inversión en selección de playa ronda los $600 mil

Un total de $112 mil 800 al año es la erogación que el Gobierno salvadoreño hace para el estímulo deportivo que otorga a los miembros de la selección de fútbol playa, un compromiso adquirido por el ex presidente Mauricio Funes en septiembre de 2011.

Tras el cuarto lugar en el Mundial de Rávena 2011, el Ejecutivo aprobó la entrega de este incentivo al combinado playero. Pero en los últimos años este no ha llegado de manera puntual a los futbolistas y hoy los jugadores dicen que la deuda asciende a tres meses, por lo que optaron por renunciar a la selección si no se les sigue apoyando.

En detalle, la selección está conformada por 12 jugadores y cada uno recibe cada mes $700, más $1,000 para el técnico principal, lo que hace un total al mes de $9,400.

En lo que va del 2017, la azul playera solo ha recibido cinco meses de esos pagos, Los primeros fueron pagados con dinero del Gobierno y los últimos con fondos de la FESFUT.

SUMAS TOTALES

En cinco años (desde 2012 a 2016), el Gobierno ha entregado un aproximado de $564 mil solo en concepto de estímulo. En este año solo se ha entregado el pago de enero a mayo ($47 mil) por lo que el monto subió a $611 mil.

Según datos de Luis Ernesto Pérez Guerrero, secretario general de la FESFUT, aparte del estímulo deportivo, la entidad rectora del balompié salvadoreño incluyó en su presupuesto anual una cifra destinada a cubrir rubros como fogueos, compra de boletos para competencias internacionales, transporte alojamiento y alimentación, entre otros.

Por ejemplo, para 2017 la FESFUT incluyó en su planificación para fútbol playa un total de $92 mil de los $550 mil del presupuesto anual que aprobó el INDES. El año pasado solicitaron $112 mil.

Sobre esta petición, Pérez Guerrero recalcó que áun no hay respuesta del instituto sobre cuánto van a aprobar. "No han dicho nada, no se sabe", indicó el secretario general.

"De los $550 mil, el 55% es destinado a lo que se denomina desarrollo deportivo, en este caso son $302 mil que se distribuyen en proyectos de todas las selecciones entre ellas fútbol playa y no necesariamente tiene que ser competencia. Se presentó el proyecto de fúbol playa y se solicitó $92 mil para combustible del autobús, alojamiento, transporte y algún campamento en caso de clasificar al Mundial", mencionó Pérez Guerrero.

El secretario general también explicó que en el caso de alojamiento y alimentación la playera y otras selecciones han estado en el Hotel del INDES en Ciudad Merliot y deben al Instituto unos $60 mil.

"Le pedimos al INDES para comida y alojamiento, él me la da con precios cómodos, pero le devuelvo dinero a ellos y todo lo que fue la instancia de fútbol playa, selección femenina y otros se le debe al INDES", expresó.

Esta tarde el INDES publicó un comunicado en sus redes sociales en el que asegura que solo en 2016 dedicó $215 mil en el fútbol playa: