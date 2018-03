Incluyen al “Mágico” González en libro argentino “22 Locos”

El salvadoreño Jorge "Mágico"González forma parte del libro "22 Locos" que hace un repaso a la vida de jugadores que dejaron huella en el fútbol mundial no solo por su calidad, sino por su excentricidad.González comparte el libro con figuras como Eric Cantona, Sócrates, René Higuita, Garrincha y George Best, todos ellos considerados elementos históricos del deporte rey."Hay distintos tipos de locos. Tenés los revolucionarios, como Sócrates; los autodestructivos, los depresivos, los egocéntricos, de todo. Son jugadores distintos al resto, piensan distinto, viven distinto, viven como en un mundo propio”, explicó Pablo Cheb, uno de los autores del libro.El libro es obra de los autores de "Un Caño", una revista deportiva que se transformó luego en un reconocido sitio web."Surge de una sección del sitio web que se llama ‘Los siete locos’. Ahí fuimos contando un poco la historia de muchos de ellos. También son varios los lectores que nos pasan información de algún futbolista que juega lejos, o que tiene una historia curiosa y desconocida", apuntó Cheb.Los periodistas Alejandro Caravario, Christian Colonna, Damián Didonato, Mariano Hamilton, Mariano Mancusso y Fabián Mauri son los otros autores del libro publicado en mayo de este año."Si te ponés a mirar para atrás es un laburo (trabajo) de tres años de investigación y redacción, pero el borrador del libro lo escribimos de un día para el otro. El libro lo escribimos en una noche, de un tirón. Nos juntamos todos a escribir y al día siguiente cuando nos despertamos teníamos el manuscrito de este libro", agregó la fuente.Los autores se propusieron salir de los lugares comunes, contar la historia de deportistas que no acaparan las primeras planas.“Tengo una tontería en el coco. No me gusta tomarme el fútbol como un trabajo. Si lo hiciera no sería yo. Sólo juego por divertirme”, es la frase con la que arrancan la historia de Jorge González.La publicación resalta que el salvadoreño pudo jugar en el Barcelona, pero que prefirió hacer carrera en el Cádiz y luego, tras su retiro, regresó a El Salvador para jugar algunos minutos con su amado FAS, para luego ser parte de algunos procesos de selecciones nacionales y jugar en partidos amistosos.La última aparición de González fue en el partido benéfico en favor del presidente del Santa Tecla, José Vidal Hernández, en el que coincidió con otro "Loco", el uruguayo Sebastián Abreu, quien viajó miles de kilómetros para unirse a la causa benéfica en favor de Vidal Hernández.