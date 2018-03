INDES y FESFUT chocan por pagos a seleccionados de fútbol playa

El Instituto Nacional de los Deportes (INDES) justificó que el nuevo atraso en el pago del estímulo deportivo a los seleccionados de fútbol playa se debe a la inactividad de la azul y blanco, versión que la FESFUT contradijo por medio de su vicepresidente, Hugo Carrillo.Jorge Quezada, presidente del INDES, citó el reglamento de estímulos y recalcó que no pueden erogar el dinero debido a que los jugadores "no entrenan", por lo que instó a la Federación a “programar entrenos”.A Hugo Carrillo no dejó de causarle sorpresa e incomodidad lo dicho por el funcionario y expresó que si bien los seleccionados no están en competencia, sí participan en actividades de promoción del fútbol playa.“La selección de fútbol playa tiene su preparación siempre y cuando hayan torneos, pero obviamente no pueden jugar todos los días. Me extraña que de parte del INDES se pueda justificar que ellos no están entrenando o trabajando para una competencia. De todos es conocido que competencias a cada rato no tenemos. Pero el reglamento establece que ellos pueden hacer trabajos afines a su especialidad”, comentó el federativo.La selección salvadoreña de playa no tiene, por ahora, competencias confirmadas,Se intentó profundizar sobre la posición del INDES, pero Quezada no atendió las lllamadas a su celular ni los mensajes. También se habló con Juan José Gómez, gerente administrativo del INDES, pero dijo que ese etema lo maneja el presidente del instituto y no tenía mayores detalles.El vicepresidente de la FESFUT comentó que en las próximas horas pagarían con fondos de la FESFUT a los seleccionados.Consultados por el tema, el seleccionado de fútbol playa Élmer Robles dejó su postura sobre el atraso del pago y mantienen la esperanza de que se solvente el inconveniente."Entiendo que están haciendo este trámite, por eso estamos esperando. No se nos ha dado ninguna fecha. El profesor (Rudis) Gallo nos acaba de decir que ya van a observar eso", expresó.Heber Ramos cree que el posible motivo de que estos pagos no lleguen es que no aparecían algunas fotos sobre los informes que el profesor Rudis Gallo presenta."Supuestamente el profesor (Gallo) tiene que presentar un informe el cual ya lo había presentado, pero en varias fotografías no salíamos. Eso tiene que tener un parámetro en el que muestre que estamos asistiendo a actividades de fútbol playa. El comité le devolvió el informe y hasta que presenten nuevas fotografías se lo iban aprobar para pagar el mes de mayo", dijo.