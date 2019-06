Hugo Pérez: "Preocupa que De los Cobos diga que no hay delanteros en El Salvador"

Diferentes puntos de vista hubo de exjugadores sobre la derrota de la selección mayor por 4-0 ante Honduras, por la fecha de cierre del grupo C de Copa Oro.

Pero a Hugo Pérez, quien fue asistente de Jorge Rodríguez en la selección mayor en 2015 y exseleccionado de Estados Unidos en el Mundial de 1994, le inquietaron la palabras de Carlos de los Cobos en cuanto a que no hay un verdadero universo de atacantes para llamarlos a la selección absoluta.

En este certamen regional, el equipo cuscatleco solo marcó un tanto y fue de Nelson Bonilla a Curazao, en la fecha inicial del grupo, para ganar por 1-0.

"Vi falto de ideas ofensivas a la selección de El Salvador y lo otro es que fue un equipo metido atrás. Con un solo delantero es muy difícil crear oportunidades a gol. Leí que el señor De los Cobos dijo que no había delanteros en El Salvador. Que eso sea cierto o no, no lo sé, pero preocupa eso", dijo Pérez.

El exasistente de selección no solo dejó el problema propuesto, sino que también planteó una salida: "Acá en Estados Unidos hay jugadores que pueden servir, pero la FESFUT no tiene nada organizado. Ese es otro problema. No sé si esto va a mejorar. Lo que vi es lo que tiene El Salvador, no hay más", indicó Pérez a esta redacción, desde Los Ángeles.

INESPERADO

Por su parte, Marlon Menjívar, exseleccionado nacional y exjugador de Firpo, trajo a cuenta el hecho de que la Azul se desplomó para el complemento. Cree que la derrota por 4-0 ante Honduras fue sorpresiva, porque la selección venía de no recibir goles en los dos juegos anteriores ante Jamaica y Curazao, respectivamente.

"Fue inesperado el resultado, por la cantidad de goles que nos anotaron. El rendimiento de la selección venía dando frutos en cuanto a que no nos hacían muchos goles. Ante Honduras debimos haber sido más fuerte en defensa, pero en el segundo tiempo se cayó la selección", apuntó Menjívar.