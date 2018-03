Hugo Carillo, de la FESFUT: “Tenemos una crisis económica y de futbolistas”

SOBRE LA LIGA MAYOR

El vicepresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Hugo Carillo, fue el invitado de hoy en el programa radial Güiri Güiri Al Aire, y habló sobre la crisis que vive el balompié salvadoreño en la actualidad.El federativo habló con Cristian Villalta, Eugenio Calderón y Marcelo Bentancourt sobre los últimos resultados de las diversas selecciones nacionales y las irregularidades que existen en las ligas profesionales salvadoreñas.Para Carrillo, el fútbol salvadoreño atraviesa un período bastante duro. "No solo hay crisis económica, sino de futbolistas. Nuestra liga es de las que no están muy bien calificadas (a nivel regional)", declaró.Los panelistas del Güiri Güiri señalaron los malos resultados a nivel de selecciones (playa, sub 17, sub 20 y mayor) y para él hay mucho que trabajar aún. "No nos podemos seguir manejando de esta manera. El problema de nuestro fútbol es estructural", analizó.En ese sentido, reveló que el Ministerio de Gobernación ha pedido a la FESFUT que cambie sus estatutos, y es algo en lo que ya estarían trabajando.Durante la transmisión también se abordaron con Carrillo los problemas que han surgido en el torneo Clausura 2017 de la primera división profesional, sobre todo en cuanto a deudas y el irrespeto a las bases de competencia.Al respecto, manifestó que eso es algo en lo que están trabajando de cara al próximo Apertura 2017."No solo Chalatenango ha terminado en una condición de deuda con los jugadores. Para la incripción de la próxima temporada todos los equipos deberán estar solventes con los jugadores y cuerpo técnico. Le prestaremos mucha atención a que el jugador firme con puño y letra su contrato, para corroborar que no se le adeude nada", explicó el vicepresidente.Dijo que el directorio ejecutivo de la FESFUT se reunirá para revisar las bases de competencias de las tres ligas profesionales (primera, segunda y tercera) y luego se reunirá con los presidentes de los equipos que las conforman para evitar que se sigan violando los reglamentos.Si quiere escuchar toda la participación de Hugo Carrillo en el Güiri Güiri al Aire de hoy, visita nuestro Mediacenter.