Hoy arranca el repechaje europeo para el Mundial Rusia 2018

BERLÍN, ALEMANIA. En duelos de ida y vuelta, Europa conocerá en los próximos días a sus últimos cuatro representantes en el Mundial de fútbol de Rusia 2018, con el choque entre Italia y Suecia como principal atractivo.Que los cuatro veces campeones del mundo puedan mirar el torneo por televisión coloca al encuentro de este viernes ante los suecos como el más relevante, aunque también habrá mucho en juego en los partidos de hoy entre Croacia-Grecia e Irlanda del Norte-Suiza y el del domingo entre Dinamarca-Irlanda. Los encuentros de vuelta se disputarán la próxima semana.El viernes en Estocolmo, el conjunto dirigido por Gian Paolo Ventura comenzará a afrontar una situación inédita para los "azzurri", que se clasificaron a todos los Mundiales salvo a Suecia 1958 y Uruguay 1930, cuando no participaron por cuestiones políticas."El enfoque del partido y nuestra determinación serán clave", aseguró Ventura sobre las posibilidades de su equipo. "No se trata de Suecia, lo que hagamos nosotros es lo que importa", explicó el seleccionador, que lamentó el poco tiempo de trabajo que tiene con el plantel por lo apretado del calendario.Italia quedó en esta situación límite después de terminar en la segunda posición de su grupo, detrás de España.Para el decisivo duelo, Ventura apostó por el brasileño nacionalizado Jorginho, del Napoli, y, sobre todo, por el delantero del Valencia Simone Zaza, segundo goleador de la Liga española detrás de Lionel Messi."A Zaza es la primera vez que lo llamo y está aquí por mérito, no se trata solo de los goles que ha estado anotando, sino por las actuaciones que está teniendo", explicó Ventura.Suecia no aparece como un rival sencillo, por más que está afrontando sus primeras eliminatorias sin Zlatan Ibrahimovic, la principal estrella del equipo en la última década.Sin dependencia del astro y con un juego más de equipo, los suecos se llegaron a esta instancia después de provocar la eliminación de Holanda y terminar por detrás de Francia en el grupo de clasificación.(HORA SALVADOREÑA)Irlanda del Norte vs SuizaJuego de ida: Hoy / 1:45 p.m.Juego de vuelta: Domingo 12 de noviembre / 11:00 a.m.Croacia vs GreciaJuego de ida: Hoy / 1:45 p.m.Juego de vuelta: Domingo 12 de noviembre / 1:45 p.m.Suecia vs ItaliaJuego de ida: Viernes 10 de noviembre / 1:45 p.m.Juego de vuelta: Lunes 13 de noviembre / 1:45 p.m.Dinamarca vs República de IrlandaJuego de ida: Sábado 11 de noviembre / 1:45 p.m.Juego de vuelta: Martes 14 de noviembre / 1:45 p.m.