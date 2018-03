Hotel no responderá por robo de teléfonos de selección sub 17

La delegación salvadoreña sub 17 que participa en el Premundial de la CONCACAF en suelo panameño denunció esta tarde a través de una improvisada conferencia de prensa realizada en el lobby del Hotel Riu Plaza, sede de las delegaciones de México y El Salvador, que la administración del inmueble negó reconocerles el pago de los aparatos telefónicos sustraídos de la habitación del preparador físico de la sub 17, Harold Rodríguez, el pasado sábado 21 por la noche.Américo Rodríguez, jefe de la delegación y miembro de la FESFUT, Harold Rodríguez y los jugadores Andy Alas y los capitanes Mauricio Gómez y Ever Guzmán, fueron los encargados de señalar los hechos y todos lamentaron la postura del hotel en negar la indemnización que solicita la delegación salvadoreña, así como la pasividad con que han actuado tanto las autoridades de la CONCACAF, como de la Federación Panameña de Fútbol en esclarecer el lamentable hecho."Desde el día en que se perdieron los celulares de la habitación del preparador físico y posteriormente a la presentación de la denuncia respectiva al Ministerio Público de Panamá requerida por el hotel Riu Plaza donde estamos hospedados, ha sido hasta hoy en una reunión donde estuvimos junto a los profesores (Eduardo) Lara, (Erick Dowson) Prado y Harold (Rodríguez) con el gerente general y el jefe del departamento de seguridad del hotel, que supimos que el hotel ha contestado que no se responsabilizará del pago de los 18 celulares porque aducen que los aparatos no estaban en la caja de seguridad del hotel", manifestó el federativo.Al respecto, el profesor Eduardo Lara aseguró que "es una postura ridícula y absurda por parte de las autoridades del hotel Riu Plaza de Panamá, un hotel de cinco estrellas que no responde a los intereses de sus huéspedes, se lo dije a su gerente general, que es un pecado robarle los celulares a los chicos y que ese acto no tiene perdón de Dios y es mayor el pecado de no pagarle los celulares con todas las cámaras de seguridad que poseen, que por decencia debían responder porque lanzan un mal mensaje a todo aquel que desee hospedarse acá ya que no les aseguran que sus pertenencias dentro de una habitación estén resguardadas", afirmó molesto el coordinador de selecciones nacionales de nuestro país.Al respecto, el miembro de la FESFUT afirmó que "estamos a la espera que CONCACAF llegue éste día acá al hotel para decirles la respuesta de las autoridades del hotel y saber lo que ellos harán para que nos respondan como delegación en un evento oficial".Américo Rodríguez aseguró que "le comprobamos a la gente del hotel que los 18 celulares que estaban en una bolsa no cabían dentro de la caja de seguridad del hotel, que por eso se guardó en la habitación el profesor Rodríguez, que el hotel se comprometió en hacerle la prueba del polígrafo a la empleada que sale en los vídeos del hotel entrando a la habitación, pero lo que se pedía era que respondiera primero el hotel o al final la CONCACAF para que los jugadores supieran que saliendo el domingo de Panamá se les haya resuelto este problema que es penoso para los organizadores del evento."Sobre la postura de la FESFUT ante CONCACAF, el miembro federativo dijo que "espero reunirme ésta tarde con gente de la CONCACAF para sentar al final una postura junto a los demás miembros del Comité Ejecutivo la otra semana. Al retorno al país pasaré un informe detallado de éste lamentable hecho ya que lo único que exigimos a las autoridades panameñas es que se responsabilicen del pago de los celulares de los jugadores."