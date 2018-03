Honduras y Costa Rica empatan con un polémico Joel Aguilar Chicas

Debe ser como ilegal poner al maldecido de Joel Aguilar Chicas en partidos de CR. No tiene vergüenza el infeliz. — Goofy Goober (@paprik) 28 de marzo de 2017

No le veo nada a Honduras.#LaSele ya debería ir ganando.

Pero Joel Aguilar Chicas también juega. — @Barvak (@barvak) 28 de marzo de 2017

Lo que tiene Joel Aguilar Chicas de árbitro, lo tiene Argentina sin Messi, NI PEEEEEEECHA ! — Haig (@Forever_Pingu) 28 de marzo de 2017

Hasta este momento Joel Aguilar Chicas ha sido un desastre en el arbitraje del @FenafuthOrg vrs @FEDEFUTBOL_CR — Enrique Merino (@kikemerino23) 28 de marzo de 2017

El peor árbitro que tienen @CONCACAF , Joel Aguilar Chicas es una burla, un chiste. Que daño le hace al futbol. @TeleticaTD7 — Miguel Calderón S. (@MiguelCald7) 28 de marzo de 2017

@2010MisterChip Este tema del arbitraje es lo que oscurece lo bello del fútbol. Joel Aguilar Chicas es un enemigo del fùtbol. https://t.co/eO0yI8LlQi — Ronald Vargas ACED (@rovaque) 28 de marzo de 2017

El árbitro salvadoreño Joel Aguilar Chicas pitó esta tarde el partido entre Honduras y Costa Rica, dentro de las eliminatorias mundialistas de CONCACAF, pero no tuvo un juego tranquilo.El juego acabó con un empate 1-1, con goles del hondureño Anthony Lozano a los 34 minutos y el costarricense Kendall Watson a los 68'.Chicas impartió justicia en el duelo que se disputó en el estadio Morazán y en el primer tiempo protagonizó varias jugadas polémicas.Antes de cerrar los 15 minutos el juego ya había entrado en calor con algunas confrontaciones entre jugadores de ambos equipos y todo se complicó cuando al minuto 10 el árbitro salvadoreño no pitó un aparente penal a favor de Costa Rica.El portero hondureño Donis Escobar se lanzó por el esférico ante la llegada de Celso Borges, quien cayó dentro del área. Los jugadores ticos reclamaron el tiro de penalti, pero el silbante salvadoreño no decretó nada.Y en redes sociales las críticas a Chicas no tardaron en llegar: