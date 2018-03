Honduras menosprecia la Copa Centroamericana

La selección de Honduras arrancó la última semana de trabajos previo a la Copa Centroamericana de UNCAF en medio de la polémica, luego que dos de sus convocados, Roby Norales y Rommel Quioto, declinaran participar en la competición y se fueran a sus equipos en el extranjero.Norales logró un cupo en el Bengalaru de la India, el mismo que ahora dirige el español Albert Roca, extécnico de El Salvador, por lo que se sumó a los trabajos.Pero el caso que más le causó molestia al entrenador Jorge Luis Pinto es el de Rommel Quioto, ya que dejó la concentración sin comunicárselo siquiera al técnico colombiano."Lo de Quioto me tiene muy molesto porque lo hemos querido, lo hemos apoyado, lo llevamos a los Juegos Olímpicos y no ha tenido el detalle ni de venir a saludar", declaró Pinto al periódico La Prensa, del vecino país.A estos dos jugadores se suma Alberth Ellis, que no fue cedido por el Monterrey de México, por no tratarse de una fecha FIFA.Honduras jugó el domingo ante equipos de segunda división. Empató 0-0 en un partido de dos tiempos ante el Parrillas One, y luego derrotó 1-0 al Villanueva FC. con gol de Diego Reyes.Los catrachos tienen pensado viajar este jueves a tierras panameñas para enfrentarse a Nicaragua en la primera fecha.En la segunda jornada, este domingo 15 de enero, enfrentará a la selección salvadoreña.