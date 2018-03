Hérbert Ramos quiere estar con El Salvador en el Premundial de fútbol playa

Hérbert Ramos, portero del Firpo y de la selección nacional de fútbol playa, avanza con paso seguro en su proceso de recuperación, tras la lesión de tobillo sufrida con los pamperos.

El cancerbero nacional se resintió el jueves anterior en una práctica y debió quedar fuera de las canchas a causa de una ruptura de ligamentos en el tobillo derecho.

“Ya estoy a un 70 por ciento. Gracias a Dios he tenido una buena recuperación con el médico que me está atendiendo y ya estoy bastante mejor. Sufrí esta lesión el 30 de diciembre, pero con Firpo recaí el 5 de enero. Fue bastante grave”, expresó el jugador nacional.

Ramos aseguró que durante los últimos días ha estado en terapias intensivas y se ha aplicado bastante hielo en la zona afectada para acelerar su recuperación.

“Me dijeron que estaría 20 días fuera, pero como he tenido una buena recuperación buena con el doctor. Me he recuperado bastante rápido. Ya estoy entrenando y son pocas las molestias que tengo. A lo mucho en unos 15 días ya estaré de regreso”, explicó el meta cuscatleco.

EL PREMUNDIAL EN LA MIRA

Ramos manifestó que su objetivo es recuperarse rápidamente para entrar en la nómida de 12 seleccionados que viajarán al Premundial de Bahamas. Su objetivo será pelear un boleto al Mundial de fútbol playa que también se disputará este año en la isla caribeña.

“Voy a estar al 100 por ciento con la selección para lo que será la eliminatoria. Ahorita hay 18 jugadores entrenando. Son 12 los que van a ir a la eliminatoria. Voy a trabajar para estar entre los 12”, afirmó Ramos.

El portero nacional señaló que intentará viajar con la selección, gracias al consentimiento de la dirigencia pampera, que lo ha autorizado para trabajar con el combinado playero.

“El profesor Ramón Sánchez y presidente Raúl Galo me han dado el aval para que pueda estar con la selección al 100 por ciento. Y se los agradezco, porque me gusta estar con la selección. Tengo que aprovechar esta oportunidad. Ojalá la otra semana ya esté con la selección”, aseveró Ramos.