Herbert Ramos es única baja en la selección de playa

SAN SALVADOR. El portero de la selección salvadoreña de fútbol playa, Herbert Ramos, no se entrena por el momento con el combinado nacional, ya que se recupera de un enguince de segundo grado de su tobillo derecho.

Ramos, que también tiene un cupo con el Luis Ángel Firpo, de la primera división, se lastimó el tobillo en su residencia, al realizar algunos juegos con su bebé, y posteriormente, durante un entreamiento con los toros volvió a resentirse, por lo que ha estado en reposo absoluto durante la presente semana.

Según el guardameta, la recuperación va viento en popa y desde hoy realiza ejercicios de fortalecimiento de su tobillo, para estar listo para las respectivas fisioterapias la próxima semana.

"Por el momento he estado guardando reposo, pero gracias a Dios ya me siento bastante bien y este viernes empezaré a trotar para tratar de darle fuerza al tobillo. Debo también realizar otros trabajos de que me ayudarán a solventar del todo molestia. El profesor (Rudis) Gallo está al tanto de mi situación y me ha ofrecido su apoyo", explicó Ramos.

El seleccionado playero está consciente de que para ser uno de los elegibles al Premundial debe estar al 100% en su preparación. "Sé que si no estoy en óptimas condiciones no seré tomado en cuenta, esa es una decisión que tomará el profesor, pero yo estoy con la obligación de trabajar y dar lo mejor de mi, siempre. Empezaré a trabajar de lleno con la selección a partir del 17 de enero", acotó.

Ramos, se muestra optimista por tener la oportunidad de recalar en un equipo del circuito de privilegio.

"Me siento contento porque se me ha dado la oportunidad buscar un lugar en el Firpo, un equipo que me gusta mucho, y ya que el profesor Gallo me ha dado permiso, pues seguiré trabajando intensamente. También me ilusiona estar con la selección de playa, pero con el tiempo veremos que es lo que pasa" subrrayó.