Herbert Ramos: del Firpo a su tercer Premundial de playa

Hebert Ramos se la pasa entre el Firpo y la selección de playa, pero desde este miércoles tendrá que desligarse del conjunto taurino para estar a tiempo completo con la selección que viaja al Premundial de CONCACAF, en Bahamas.

Ya tiene un acuerdo con la dirigencia y el cuerpo técnico firpense para irse con el combinado playero, pero admite que no dejará de pensar en el cuadro usuluteco mientras dure su viaje.

"Desde este miércoles estaré a tiempo completo con la selección de playa. El profesor Ramón Sánchez me dio la oportunidad de estar con Firpo y la selección mayor. Lastimosamente tuve una lesión, pero ya estoy trabajando con la selección de playa hace tres semanas. Después de la eliminatoria quedaré a tiempo completo con Firpo. Espero venir y trabajar fuerte", apuntó el cancerbero.

Para Ramos, ya son cinco años de combinar el fútbol playa con el fútbol once, pues antes jugó en tercera división.

"Al principio me costó estar en las dos modalidades. Ya me adapté muy bien y me ha servido bastante en lo físico y en lo personal. Gracias a la oportunidad que me ha dado Firpo de estar en primera división", apuntó el cancerbero en plática con EL GRÁFICO.

Por ahora, el esfuerzo le ha alcanzado a Ramos para ser titular, pero indicó que eso no le garantiza nada para ser destacar en el Premundial.

"Eleodoro (Portillo) también ha trabajado fuerte. Tiene mucho tiempo de estar en la selección y yo soy, digámoslo así, un novato. He aprendido mucho de él. Gracias a la confianza que me ha dado el cuerpo técnico para estar en la selección", apuntó Ramos.

OTRO PREMUNDIAL



Ramos jugará en Bahamas su tercer Premundial. En 2013 logró el boleto a Tahití, pero en 2015 formó parte de la azul que quedó eliminada en la Costa del Sol.

Admite que quedaron en deuda con el país al perder el boleto al mundial contra Costa Rica.

"Tenemos un lindo recuerdo de Bahamas porque en 2013 clasificamos a Tahití en esa sede. Ahora vamos por ese boleto al Mundial, que también será en Bahamas. Será una eliminatoria muy complicada, pero para Dios no hay nada imposible. Tenemos un buen grupo que puede salir adelante. Tenemos un compromiso grande con nuestra afición", apuntó el guardameta.