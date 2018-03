Henry Romero: “La sanción ha sido injusta”

El zaguero salvadoreño Henry Romero afirmó que la sanción de seis juegos oficiales con la selección nacional impuesta por CONCACAF debido a la mordedura que dio al estadounidense Jozy Altidore le parece injusta, dado que según afirma el delantero norteamericano le ofendió a lo largo del juego."Siento que la sanción ha sido injusto por todas las cosas que sucedieron dentro de la cancha ya que él (Altidore) me estuvo ofendiendo con cosas que se que se quedan allí en la cancha. Repito que son cosas que nos dijimos y que se quedan en la cancha. Considero que si me van a sancionar que también vean el vídeo, allí se verá que él (Altidore) me estuvo ofendiendo", aseguró el jugador de Alianza.A criterio de Romero, su acción contra Altidore es parte de lo "que sucede dentro de la cancha. Uno en ese momento tiene la sangre caliente y estas cosas pasan. Está bueno (la sanción) ya no se puede hacer nada, solo pido que (CONCACAF) sea justa y vea el vídeo también. El jugador de ellos (Altidore) me estuvo golpeando también, eso no lo registra las cámaras pero sí me estaba golpeando"Por su parte, Darwin Cerén, quien también mordió al defensor de Estados Unidos, Omar González, también fue sancionado con tres juegos oficiales sin poder vestir la Azul. Ante esto el mediocampista del Terremotos de San José, de la MLS, adujo que "no tengo nada que comentar".