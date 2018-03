Henry Hernández no llegó a la selección para probarse en Irán

El guardameta capitalino Henry Edimar Hernández viajó el último día de 2016 hacia el fútbol de Irán, donde se hará una prueba con el club Naft Tehran FC de la Pro League.Cansado por el largo viaje realizado y por la diferencia de 10 horas entre El Salvador e Irán, Hernández manifestó telefónicamente a este rotativo cómo ha sido su travesía y porqué tomó la decisión de viajar y no atender el llamado de la selección nacional mayor. “Me siento feliz, emocionado y confiado en Dios. Quiero que las cosas que he planificado para este 2017 se cumplan al pie de la letra. Siempre había deseado salir del pais para jugar en otras latitudes y gracias a Dios se me presentó esta oferta de parte del señor Daniel Fabiao, el promotor brasileño que me conectó acá (en Irán)”, destacó el exportero del Dragón.Hernández explicó sobre su periplo deportivo. “Salí de El Salvador el pasado 31 de diciembre a las 11:00 de la noche y logré llegar hasta hoy a las 5:00 de la mañana a la ciudad de Teherán. Ha sido un viaje muy cansado, desayuné y luego me dormí cansado hasta despertarme a eso de las 6:00 de la tarde. Todo ha sido rápido, espero mañana presentarme a las 10:00 de la mañana (12 de la medianoche en El Salvador) al entreno del equipo, me presentarán con el plantel y comenzará el tiempo de mi prueba”, confesó.Hernández tiene hasta el 9 de enero para intentar convencer al cuerpo técnico del Naft Tehran.Henry Hernández admitió que no fue fácil tomar la decisión de hacer a un lado el llamado de Eduardo Lara, pero aseveró que tiene el aval del seleccionador nacional.“Hablé antes con el profesor Lara y él me mostró su apoyo, se alegró mucho cuando le comenté esta oportunidad, me felicitó y me dijo que siempre estaré en su idea táctica a futuro y me brindó toda la suerte del mundo para lograr quedarme a jugar acá”, expresó.“Logré llegar a un acuerdo con él luego de decidir venir a probarme a Irán. Es lógico pensar que he sacrificado mi llamado a la selección por esta oportunidad en mi carrera, pero he recibido el aval del profesor Lara quien me dijo que estaré en la lista de futuras convocatorias luego de la Copa UNCAF”, agregó.