Henry Duarte: “Respetamos mucho a El Salvador”

El seleccionador de Nicaragua, Henry Duarte, no estuvo cómodo en el juego ante Belice, que le pudo el marcador transitorio de 1-1. Pero fue hasta el final del compromiso cuando los nicas salieron a darlo todo para imponerse 3-1. Tienen cinco goles a favor contra cuatro de El Salvador. Con esos números, un empate ante los cuscatlecos les basta a los pinoleros para decir presente en Copa Oro.Pero para Duarte, el juego contra El Salvador no será fácil. El estratega tico sigue viendo a la Azul como un rival de jerarquía en la región. "Sé que los jugadores van a intentar aplicarse, porque el rival ya es El Salvador. Se está peleando la clasificación directa a Copa Oro. Lo respetamos muchísimo a El Salvador. Le veo figuras interesantes. Tiene muy buenas individualidades", apuntó el estratega costarricense, que acumula dos años de trabajo en el balompié pinolero.Para Duarte, pese a haber ganado por 3-1 a Belice en el último partido, es el juego en el que Nicaragua estuvo más flojo en dinámica e intensidad de fútbol. Pero aclaró que primero es el resultado y luego viene cómo de jugó el partido. "El jugador es el que está en la cancha y es el que decide. Al final de cuentas, ellos decidieron que querían sufrir para ganar a Belice. Al final de cuentas, lo que me interesa es ganar, pero los jugadores querían sufrir. Creo que Nicaragua es más agresiva y dinámica, pero nos costó ante Belice para ganar 3-1", indicó Duarte.