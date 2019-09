"Hay que tratar de no perder la posición en el ránking"

Hasta el último ránking publicado por FIFA, El Salvador sigue sexto de CONCACAF. Por lo tanto, tiene ese desafío de mantenerse en esa posición hasta junio 2020, que será el momento de definir a los seis clasificados a la Hexagonal que tiene tres plazas para el Mundial de Catar 2022.

Un tropiezo en Liga B de Naciones de CONCACAF ante Santa Lucía, Dominicana y Montserrat o en un amistoso hasta esa fecha puede poner en peligro esa posición.

Por lo tanto, el volante del Houston Dynamo de la MLS, Darwin Cerén, asegura que hay que ser inteligentes hasta con la elección de los rivales para fogueos hasta junio 2020. Para El Salvador, el camino en Liga de Naciones comienza este 7 y 10 de septiembre, ante Santa Lucía y Dominicana, respectivamente.

Se vienen los juegos de apertura de Liga B de Naciones de CONCACAF, ante Santa Lucía y Dominicana. ¿Cómo los afronta el equipo nacional?

Son partidos muy importantes para la selección. Nosotros nos queremos mantener en el ránking (sexta casilla de Hexagonal). Son compromisos serios. Este sábado tenemos el primero y tres días después vamos a República Dominicana.

Habla de no ceder en el ránking de FIFA a escala de CONCACAF... ¿Considera que se ha sido generoso con El Salvador por estar arriba ahora de una selección mundialista (Panamá)?

Creo las cosas se van dando. Uno tiene que trabajar de una buena forma. A veces, sin esperar, uno obtiene cosas positivas. Ahora estamos arriba de Panamá, que ya estuvo en su Mundial, anteriormente, pero creo que debemos enfocarnos en hacer nuestro trabajo y tratar de que ese privilegio que tenemos ahora siga ahí.

Ahora Panamá se debe medir al Caribe, ante Bermuda, y El Salvador también. ¿Los dos la tienen complicada?

Hay selecciones del Caribe que han mejorado muchísimo en los últimos años. En nuestro caso, no podemos dejarnos sorprender. Tenemos que informarnos sobre los rivales. Si queremos hacer un buen trabajo, tenemos que estudiarlos. Para Panamá y nosotros, estos rivales van a estar difíciles.

¿Quién cree que perdería más con un traspié en esta fecha, El Salvador o Panamá?

Panamá ya estuvo en un Mundial, en Rusia 2018. Desde todo punto de vista, nosotros perderíamos más si queremos aspirar a estar en una Hexagonal. Panamá ya probó que es bonito estar ahí y van a querer estar nuevamente. Si dejamos ir esa oportunidad, creo que somos los que más salimos perdiendo. Este es un camino duro, pero hemos sido una selección que ha mejorado mucho.

¿Cree que para mantenerse dentro de los que estarían en Hexagonal será clave buscar amistosos para que la selección no pierda puntos en la clasificación de FIFA?

Tenemos que ser inteligentes para escoger a los adversarios. Honduras, que ahora es quinto en la CONCACAF, tiene ahora un amistoso ya programado contra Chile. Pero las demás selecciones están buscando un equilibrio. Si buscás una selección fuerte, te va a ganar. Hay que ser cuidadosos. Pero todo esto no deja de ser curioso, porque uno como jugador quiere enfrentarse a los mejores, aprender de los mejores.



Asegura que esta selección ha mejorado. ¿Ahora en qué nivel estaría esta selección, según usted?

Creo que tenemos una buena selección, para estar ahí entre los primeros. Tenemos muy buenos jugadores. Por ahí, la suerte no nos ha acompañado en algunos partidos, pero somos una selección que hemos complicado a los mejores de Centroamérica. Les hemos hecho buenos partidos.