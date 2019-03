"Hay que superar cuartos de final en Copa Oro"

Nelson Bonilla, delantero de la selección mayor de fútbol, siempre es frontal y más cuando se trata de hablar de la selección. El atacante cree luego del boleto a Copa Oro, con el triunfo por 2-0 ante Jamaica, viene el compromiso de ir más allá en el certamen regional y ganar en Liga B de CONCACAF, para empezar a escalar.

El atacante cree que ya es momento de que la selección mayor pueda ir más allá de cuartos de final de Copa Oro de CONCACAF. Por otra parte, considera que el seleccionador Carlos de los Cobos ya encontró el grupo de jugadores para competir.

¿Qué valoración se puede hacer de este boleto a Copa Oro?

La valoración que queda es que pudimos haber dado más. Si te fijas, le ganamos a una selección de Jamaica, que para mí, es la mejor del Caribe. Pudimos haber clasificado en los primeros lugares, si no hubiéramos perdido en Bermudas y hubiéramos tenido a todos los jugadores a tiempo. Pero al final, se clasificó, que era el objetivo principal y hay que darle seguimiento al grupo, para poder avanzar, por fin, después de tanto tiempo, a esa semifinal que queremos todos.

Le costó mucho al equipo nacional en esta Liga de Naciones de CONCACAF. ¿Hay alguna moraleja después de obtener el boleto?

Hay que saber algo, el profesor De los Cobos era nuevo en esta eliminatoria y tenía que probar jugadores. Pero por lo que yo noto, él ya encontró al grupo que él quiere. Hay que fortalecer el grupo y arroparlo.

Hay que darle las herramientas idóneas al profesor De los Cobos para que podamos trabajar bien.

El boleto parecía que se iba con ese 0-0 del primer tiempo ante Jamaica. Se habían generado ocasiones, pero no les había alcanzado…

Yo lo comenté en su momento. La semana pasada fue tranquila. En ningún momento sentimos presión antes del juego ante Jamaica. Yo estaba tranquilo. En el primer tiempo, controlamos la pelota y con la pelota dominada, Jamaica no nos hizo mucho daño. Viendo todas las estadísticas, Jamaica solo tuvo una con un centro abajo. Fuimos justos vencedores. Hay que tratar de potenciar al grupo con lo que se viene, para poder hacer una buena Copa Oro y pasar de esas fases en la que siempre nos hemos quedado.

¿Cómo se sintió en el regreso a la selección, después de que no pudo estar en el juego contra Bermudas, de noviembre de 2018?

Difícil. Ahora sí sentí el trajín del viaje. Fue muy corto el tiempo de recuperación que tuve. Jugué un partido por la noche y de un solo me vine para estar con la selección. Solo llegué a mi casa, tomé el vuelo y me vine. No descansé, había 13 horas de diferencia y tantas horas de viaje. El miércoles por la noche me inyectaron y estuve pendiente de cómo iba a evolucionar. Físicamente, en el juego ante Jamaica, sentí el trajín del viaje. Pero se dio el gol y hay que estar en esos momentos para poderlo meter.

¿Qué papel pretende hacer la selección en este torneo de Copa Oro?

Así como estamos jugando, tenemos que buscar lo más alto. Tenemos que buscar ese límite de cuartos de final. Siempre nos quedamos ahí. Hay que pasar eso. Creo que tenemos el grupo suficiente para poder dar ese paso. El jugador salvadoreño está entendiendo que trabajando se hacen las cosas bien. La mayoría de jugadores tenemos mucho tiempo jugando. Eso es importante, ya nos conocemos. Sabemos lo que podemos dar y hay que dar el máximo.

Bonilla también habló del largo viaje desde Tailandia, prácticamente sin descanso:

¿Cómo ha influido en usted el hecho de irse a jugar fuera del país?

Me siento más tranquilo ahora. Antes, fallaba una oportunidad y pensaba muchas cosas. Ahora, poco a poco, voy tratando de asimilar ciertas cosas. Sinceramente, traté de asimilar todas las cosas que pasan alrededor de la selección cuando juego yo. Realmente es así... Agradezco mucho el apoyo del público. El día del juego ante Jamaica me sentí bastante acobijado y quizá no fue uno de los mejores partidos que hice con la selección.

Soy un jugador al que se le juzga mucho por lo que hago con la selección. Pero poco a poco voy asimilando eso.

¿Cómo se toma ese juzgamiento de algunos hinchas con respecto a su trabajo?

Normal. Antes no entendía por qué. Nuestra afición es exigente y así va a ser. No vamos a cambiar, pero de verdad, el sábado sentí diferente hacia mí. Solo los que han viajado saben lo que significa hacer este viaje y tener 13 horas de diferencia y venir solo a jugar. Necesitábamos ganar y me entregué. Me voy con que los 60 minutos que jugué los di al máximo. Por eso pedí el cambio. Toca seguir cumpliendo los objetivos.

¿Cree que influyó el armado del calendario de esta eliminatoria de Liga de Naciones de CONCACAF?

Claro, porque ayudó mucho a selecciones del Caribe en el sentido de ir a jugar en terrenos que no están buenos y las condiciones no son las correctas. La verdad es que eso merma un poco al jugador, para querer dar el máximo, más a nosotros que nos hemos caracterizado de jugar abajo. Estamos trabajando bien con la tenencia de la pelota. Pero es como lo he dicho que el fútbol ha crecido mucho. Ahora, Panamá va y le saca un empate a Brasil por 1-1. Antes no te ponías a pensar en eso. El fútbol ha crecido mucho.

Aún con el triunfo ante Jamaica, El Salvador tendrá que jugar liga B de CONCACAF...

Sí, pero tenemos que avanzar. Cuando comience esta liga, tenemos que ganar para poder avanzar a la liga A. Ahora hay que quedar lo más alto en esta liga B y, si es posible, ganarla, para subir de nivel.