Harold Alas es una nueva opción en ataque para El Salvador ante Curazao

El delantero Harold Alas nunca perdió la fe de llegar a la selección mayor de El Salvador, pese a ser uno de los delanteros más experimentados de la liga mayor.

Tiene 27 años y Curazao puede marcar su carrera porque está a las puertas de debutar con el equipo cuscatleco.

¿Cómo te tomaste el llamado a la selección para esta serie de partidos amistosos ante Curazao y Olimpia?

Es mi primer llamado a selección mayor y me siento muy contento. Fue una sorpresa y lo tomo como una bendición. Me dejó sorprendido, pero sé que con el trabajo realizado el llamado podría llegar, me siento orgulloso de vestir la camisa de la selección de El Salvador porque todos trabajamos por este objetivo.

¿Qué marcó diferencia para ser tomado en cuenta?

A pesar de las anotaciones que llevo en el torneo, vieron el esfuerzo, las ganas, la garra y el entendimiento con mis compañeros, el cuerpo técnico se pudo fijar en mí. Lo poco que he hablado con el profesor Eduardo Lara es lo que le ha interesado. Estoy agradecido con Dios y luego con Lara por esta convocatoria y también con el UES por la confianza de disputar todos los partidos, más la constancia dentro del equipo, por eso es que me salió esta oportunidad.

Lucharás por el puesto titular con delanteros de amplio rodaje como Rodolfo Zelaya e Irving Herrera, ¿qué opciones crees que tienes?

La competencia está bonita, sé lo que es Rodolfo Zelaya, tanto en el Alianza como en la selección, sabemos que es importante para todos, por eso estoy alegre, porque sé que será bonita competencia. Será bueno y bonito disputarme un puesto con el resto de delanteros y si el cuerpo técnico hizo el llamado es porque ha visto mis condiciones, que uno puede aportar. Feliz por esto y comprometido.

¿En qué momento de tu carrera llega esta convocatoria?

En un momento donde me siento bien mental y físicamente, siento que ando en un buen ritmo futbolístico y por eso creo que el profesor se fijó en mi trabajo. He jugado casi todos los partidos.

¿Existió desesperación en algún momento al creer que ya no serías convocado o siempre mantuviste la esperanza a tus 27 años de edad y siete de militar en la primera división?

Uno como futbolista siempre mantiene la fe, la esperanza de que algún día sería convocado a la selección. Siempre lo tomé con tranquilidad, con paciencia, por eso es que uno debe trabajar día con día, gracias a Dios tengo la oportunidad y ahora solo debo dar el máximo y representar bien al país, espero que todas las cosas nos salgan bien.