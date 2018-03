Harold Alas, de entrevistado a entrevistador en EL GRÁFICO

Hárold Alas, exdelantero del Universidad de El Salvador (UES), no solo solo debe atender a diario sus quehaceres futbolísticos, sino también sus actividades académicas.Alas cursa el tercer año de la Licenciartura en Relaciones Públicas y esta mañana visitó la sala de redacción de EL GRÁFICO para realizar una entrevista con Daniel Herrera, jefe de redacción.El delantero nacional contó que su objetivo fue conocer de primera mano las actividades que se realizan a diario en la edición de las diversas secciones de un periódico deportivo.“La verdad es que en esta onda del estudio siempre me voy enfocando también en lo deportivo. Entonces, en la universidad me habían dejado una tarea, de entrevistar a un editor de textos”, explicó Alas.“La tarea se enfoca en eso, en el trabajo y el papel que desarrolla un editor de textos y me puse con Daniel Herrera, que es muy buena persona. Rápido accedió a mí”, explicó Alas.El exjugador escarlata llegó acompañado de José Villavicencio, también exjugador de los universitarios, quien aseguró que acompaño a Alas por la amistad que le une con el delantero nacional.“Vine con Alas. Igual, aquí se aprende mucho y es interesante venir a ver cómo se hace EL GRÁFICO”, detalló.De acuerdo con Alas, también seleccionado mayor de fútbol, en el futuro su sueño es incursionar en el periodismo deportivo, debido a que es una profesión que siempre le ha apasionado.“Me gusta el periodismo deportivo. Es algo que desde pequeño me fue gustando y ahora que tengo la oportunidad de poderlo estudiar me voy puliendo con la ayuda de todos los medios. Y ahora que Daniel Herrera me dio la oportunidad. Uno tiene ese contacto con alguien que tiene mucha experiencia”, concluyó.El delantero afirmó que está a la espera de ofertas para seguir en la primera división profesional, pues su contrato con el UES ya acabó.