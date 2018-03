Hace cuatro años El Salvador debutó en su primer Mundial juvenil

Un 22 de junio, pero de 2013, la selección sub 20 de El Salvador colocó una referencia favorable en la historia del balompié nacional, al debutar en su primer Mundial juvenil.Lo hizo en la edición de Turquía 2013, donde además consiguió la primera victoria salvadoreño en una fase final de un Mundial organizado por FIFA, cuando el 25 de junio de 2013 derrotó 2-1 a Australia.El debut de los cuscatlecos fue complicado, ya que enfrentaron a la selección local, Turquía, y el resultado fue una derrota por marcador de 3-0.UL GRAN TRIUNFO ANTE AUSTRALIAEn la segunda jornada, disputada el 25 de junio, se hizo historia al derrotar por 2-1 a Australia, que saltaba como amplia favorita para llevarse los tres puntos.Los anotadores de los dos tantos para El Salvador fueon Diego Coca, actual jugador de Municipal Limeño, y José Ángel Peña, del Metapán.Los dos anotadores tienen fresco en su mente cada uno de sus tantos ante el pantel de Oceanía. "Fue una pelota que salió desde atrás con Olivier Ayala. Se la dio a Peña, quien me le dejó a mí. Peña corrió atrás de los centrales de ellos y yo se la tiré; llegó a línea de fondo para tocar atrás hacia Jairo Henríquez, quien tiró un centro a segundo palo para Kevin Barahona, luego la cebeceó y el balon me cayó a mí para marcar", apuntó Coca al recordar su gol."Desde atrás comenzaron a tocar Miguel Lemus y Diego Coca. Cambiaron de sector y tocamos bastante. Coca le dio el balón a Lemus en línea de fondo y yo estaba en el área. Consideré que no llebaga a ese balón y que tenía que tirarme. No sé qué me dio y apenas con la punta del pie derecho logré tocar el balón. Ya en el suelo vi que entró la pelota. Es un momento único", explicó José Ángel Peña, ahora delantero del Isidro Metapán.CAÍDA ANTE COLOMBIAEl tercero y último encuentro para los salvadoreños en suelo turco derivó en otra derrota por goleada, con marcador de 3-0 ante Colombia.El equipo sudamericano no tuvo reparos en mostrar su podería ante los cuscatlecos, que se tuvieron que regresar a casa, pero con la alegría de haber conseguido un triunfo histórico.