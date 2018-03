Habrá variantes en la despedida del premundial

CIUDAD DE PANAMÁ. La selección sub 17 trabajó ésta mañana en las instalaciones deportivas de la Universidad de Panamá con la idea clara de no terminar último en su grupo y que buscará dar pelea a Estados Unidos en el juego de éste sábado que marcará la despedida del combinado cuscatleco del premundial de la CONCACAF en fase de grupo, así lo externó su cuerpo técnico y jugadores del equipo nacional.Pese a estar ya eliminados y aceptar las dos derrotas que ha sumado en la eliminatoria regional que otorgará cuatro boletos a la Copa del Mundo en India en octubre próximo, los ánimos en la interna del plantel cuscatleco no se pierde, así lo expresaron los jugadores al final de la práctica de casi una hora.“He tenido la oportunidad de nuevo de demostrar de qué estoy hecho, sabemos que vamos a finalizar bien esta eliminatoria donde perdimos el boleto mundialista”, aseguró Mauricio Armando Gómez, capitán y volante de salida del equipo juvenil.El mediocampista que juega para Turín FC sabe bien que la labor ha desarrollar ante los estadounidenses éste sábado por la tarde no será fácil pero confía que la labor hecha luego de caer ante Jamaica el pasado miércoles ayudará para despedirse del Premundial con un buen resultado.“Debemos estar bien concentrados, igual la línea de cuatro en la zaga, es un rival fuerte, tiene mucha actividad, pero si hacemos bien nuestra labor se le puede hacer daño”, enfatizó.Por su parte, el volante Denis García admitió que “el partido significa mucho para mí, se cierra éste proceso y lo debemos hacer con un triunfo. El equipo tiene confianza de alcanzarlo, el profesor me ha puesto de extremo por la izquierda, sabe mi capacidad y daré todo de mí para ayudar al equipo, el rival es fuerte, sabe pararse bien con el balón, sabemos afrontar eso y lo que estamos conscientes es no cometer los errores que nos ha costado sumar derrotas”, indicó el jugador becario.Dicho y hecho, la práctica sirvió para observar los posibles movimientos que el técnico Prado podría hacer ya que de entrada el meta Jairo Guardado jugó en el equipo que Prado tiene en mente.La zaga, ante la ausencia obligada de Ávila por sus dolencias musculares fue modificada con la inclusión de Allexon Saravia donde el jugador del DC United hizo pareja con Diego Chévez en la zaga central.Por los costados, Prado podría repetir con Kevin menjívar por la derecha y Roberto López por el costado contrario.En el medio campo, el ensayo mostró los retornos de Mauricio Gómez junto a Jorge Cruz para complementarse con Ever Guzmán y Andy Alas. Adelante, Cerritos y Denis García que podría volver a la titularidad.Al final, Prado admitió que “podría haber cambios, pero insisto que aún no defino el equipo titular. Al igual que ante Jamaica debo evaluar esa posibilidad hasta el último momento, tengo fe en recuperar a Ávila y si eso sucede habrá cambios al equipo que se ha visto ésta mañana”, afirmó el estratega nacional.