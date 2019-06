Guillermo Rivera: "El que quiera estar en la selección estará y el que no, no lo hará"

El técnico de la selección la sub-23, Guillermo Rivera, cerró el caso del zaguero de Águila, Ronald Rodríguez, el futbolisra que no atendió la convocatoria para el segundo microciclo del equipo preolímpico.



La selección sub-23 ya cumplió su segundo microciclo de trabajo. Desde este lunes iniciará su tercera semana de labores previo a la serie eliminatoria de UNCAF ante Panamá.

Para el segundo microciclo, el seleccionador Guillermo Rivera tomó en cuenta la zaguero de CD Águila, Ronald Rodríguez, pero de acuerdo con el estratega, el zaguero, quien sigue de vacaciones en Estados Unidos, no compareció.



Por eso, Guillermo Rivera ya dio por cerrado el caso de este zaguero, que fue campeón con Águila en el Clausura 2019.

"En el primer microciclo lo entendimos, porque venía de la gira con Águila y no lo convocamos. Por eso lo llamamos para el segundo y no llegó. Por eso no lo tomé en cuenta para este microciclo. Ya quedó fuera. Habíamos pensado que descansara luego de la gira con Águila y llamarlo para un segundo microciclo. Se tenía que incorporar esta semana. Luego no se comunicó con nosotros. Soy un técnico que no contemplo a nadie de esa naturaleza", apuntó Rivera en charla con El Gráfico.



Por su parte, este medio intentó contactar a Rodríguez para obtener su versión, pero el zaguero no atendió. Se supo que estaba en Estados Unidos para asistir a un compromiso familiar. Pero el estratega de la sub-23 aclaró que el jugador no se ha comunicado con nadie del cuerpo técnico hasta la fecha.



La relación con Carlos de los Cobos

Por otra parte , Rivera espera poder sentarse, luego de Copa Oro, con el seleccionador mayor, Carlos de los Cobos, quien optó por centrarse por completo con el equipo absoluto y dejó que la FESFUT eligiera al timonel de la preolímpica.

De los Cobos aseguró que no iba a sugerir nombres para candidatos a dirigir al plantel preolímpico. Sin embargo, desde antes, el estratega azteca dijo que estaría cerca de los combinados juveniles.



"Vamos a ver qué es lo que pasa, luego habrá car sentarse para ver cómo pueden ir caminando las cosas", apuntó Rivera.