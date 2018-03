Guayana Francesa podría perder los puntos por alineación indebida

La polémica está servida. Esta noche, Florent Malouda, quien defendiera los colores de la selección francesa, fue alineado en el 11 titular de Guayana Francesa ante Honduras en el partido dos de la fase de grupos de la Copa Oro.Si Guayana Francesa vence a la escuadra catracha podría perder los puntos en la mesa por alineación indebida de Malouda, quien de acuerdo a las reglas de FIFA, no puede jugar a nivel mayor para dos selecciones en partidos oficiales.No obstante, en Guayana echaron mano de un vacío legal, ya que al formar parte del territorio francés (ultramar) y no estar afiliada a la FIFA, pero sí a CONCACAF, podría participar en la Copa Oro con Malouda en el equipo."Vamos a alinear a Florent Malouda contra Honduras y asumiremos la responsabilidad", dijo el presidente de la Federación de Guayana Francesa, Marcel Bafau, al diario L’equipe de Francia.Sin embargo, Según fuentes consultadas por Sports Illustrated, de Concacaf, la organización que legisla el fútbol en la región superior izquierda del mapa mundi sostiene, agarrándose al artículo 15 de la competición, que "los jugadores serán elegibles de acuerdo con las reglas que rigen en FIFA".Asimismo, la semana pasada, el presidente de la CONCACAF, el canadiense Victor Montagliani, dijo referente a esta situación que son respetuosos de las reglas de la FIFA.Si Honduras pierde y presenta una protesta, el máximo organismo rector del fútbol mundial deberá sentar postura.Esta no es la primera vez que sucede un caso así. Hace diez años, Joselyn Angloma, también exseleccionado francés, jugó la Copa Oro con la isla de Guadalupe, otro territorio ultramar de Francia.Guadalupe, en aquella ocasión, eliminó a Honduras en cuartos de final y se clasificó a las semifinales, con Angloma como líder y principal figura.