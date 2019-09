Guatemala confirma amistoso contra El Salvador en Los Ángeles

El presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, Gerardo Paiz, confirmó este miércoles a Deportes Grupo LPG que, de parte de la institución rectora del balompié chapín, ya hay aval para que un promotor haga gestiones concernientes a un juego amistoso contra El Salvador, el próximo 11 de noviembre, en Los Ángeles.

"Ya están organizando ese juego, me dijeron. Como Guatemala ya estamos metidos en el asunto de este juego en el que podremos tener a nuestro legionarios, porque es fecha FIFA. Ya me dijeron que será el 11 de noviembre. El tema está muy encaminado, aunque las dos federaciones no hemos firmado nada aún", apuntó Paiz, desde tierras chapinas.

Ese juego ante los del quetzal será cinco días antes de que la Azul reciba en casa a Montserrat, por la penúltima fceha de Liga B de Naciones de CONCACAF.

Por ahora solo quedaría pendiente la confirmación de parte de la FESFUT para llevar a cabo este fogueo. Dicho compromiso sería el segundo entre chapines y cuscatlecos en 2019. Antes, en febrero de este año, los dos equipos se vieron en Los Ángeles. En esa ocasión, el equipo salvadoreño se impuso por 3-1.

"Siempre es un gusto y honor jugar contra El Salvador. Nos cae bien jugar contra un equipo que ahora está encima de nosotros en el ránking FIFA. Nosotros tenemos que jugar contra equipos que nos exigan", dijo Paiz en plática con esta redacción.

Por ahora, El Salvador ocupa la casilla 68 en la clasificacion mensual de la FIFA y Guatemala está en el lugar 144. La Azul es sexta en CONCACAF y los chapines, décimoquintos.