Granitto: "Tenemos con qué ganarle a Jamaica"

Tomás Granitto, del Miami de segunda división de Estados Unidos, cree en el recurso humano de la selección nacional para poder superar el escollo de Jamaica, este sábado en el estadio Cuscatlán.

"Tenemos con qué ganarle a Jamaica, tenemos los jugadores para ganar. Tenemos el grupo para manejar el partido. No tenemos otra en la cabeza que no sea ganar este sábado. He jugado en MLS contra algunos jugadores de Jamaica y físicamente es un gran equipo; nosotros tenemos el talento y el manejo de la pelota. Hay que ganar sí o sí", indicó el mediocampista.

Granitto entiende que Jamaica llega lleno de confianza para el juego de este sábado. pero entiende que el equipo nacional deberá hacer lo nuestro. "El juego contra Guatemala nos dio confianza. Debemos tener esa mentalidad para ganar, porque en este partido no hay otra'", apuntó el argentino-salvadoreño.