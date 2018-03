Gerson Mayén habla de su paso por el fútbol mexicano

Con la llegada del técnico Gabriel Caballero, en sustitución de Paco Ramírez, el Cafetaleros de Tapachula levantó el nivel y ahora está cerca de meterse en la liguilla, la siguiente ronda del campeonato de segunda división mexicana.Ese buen momento también lo vive el volante salvadoreño Gerson Mayén, quien está gozando de minutos con Caballero. De eso y de su apoyo al Santa Tecla aún en la distancia habló en esta entrevista.La verdad creo que he venido de menos a más. Ahora me están dando más la oportunidad y creo que la estoy aprovechando. Es de seguir trabajado para conseguir más minutos. Eso es lo más importante. Estoy contento con lo que he hecho acá. Poco a poco se están dando los minutos para mí, pero yo sé que puedo dar más.Sí. Es similar a la intensidad que vi cuando jugaba en Estados Unidos. Acá hay una muy buena intensidad y eso es muy importante. Ya estoy acoplándome a todo el trabajo que se hace acá. Es un poco distinto al de El Salvador, pero creo que me viene bien este fútbol.Sí, la verdad que es una liga muy competitiva. Creo que hay jugadores salvadoreños dentro del país que pueden dar este salto también. Es de hacer bien las cosas acá para abrirle la puerta a los demás salvadoreños.No, por el momento no me han dicho nada.Es un técnico que da la confianza, eso es lo más importante. Es un buen entrenador, es joven. Desde su llegada el equipo mejoró mucho. Yo firmé un contrato por un año con Cafetaleros. Me quedo acá hasta mayo de 2018, luego veremos qué pasa.Será el encuentro para ver quién se clasifica. No podemos perder y si empatamos tenemos que esperar otros resultados. Nosotros vamos a estar en casa. Tenemos que ganar para estar en la liguilla.Los del equipo no me dejaron ir. No fue decisión mía. Yo le dije al seleccionador, Eduardo Lara, que estoy dispuesto a ir. Fue el equipo el que no me quiso soltar.Sí. Estoy muy contento por lo que está haciendo Santa Tecla. Le deseo lo mejor. Es el equipo que sigo en El Salvador.