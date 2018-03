Gerson Mayén aparecerá en el FIFA18

El mediocampista salvadoreño Gerson Mayén, actual jugador del Cafetaleros de la segunda división mexicana, es uno de los protagonistas salvadoreños de la nueva edición del FIFA18, el popular videojuego de EA Sports.El nacional se une a otros jugadores legionarios salvadoreños que también han aparecido en las entregas recientes del juego futbolero por excelencia, como los casos de Darwin Cerén o Arturo Álvarez, que militan en la MLS.La carta de jugador de Mayén indica que será el mejor evaluado de los cuscatlecos en el juego, con una media de 73 y con la posición de volante por izquierda como su demarcación por defecto, aunque en el Santa Tecla jugó de volante creativo y en selección nacional se posicionó por derecha.Por su lado, Cerén, jugador de contención, tendrá una media de 70, mientras que la de Arturo Álvarez, que juega en la banda derecha, será de 68.El FIFA18 tiene como fecha de lanzamiento el 29 de septiembre.Geron Mayén estuvo este mediodía en los micrófonos del programa Güiri Güiri al Aire y aceptó que su salida al Cafetaleros de Tapachula ha sido más dura de lo que esperaba."En lo futbolístico no me ha ido como yo pensé, porque al técnico que me trajo lo corrieron. Eso me ha afectado un poco, pero sigo trabajando fuerte", reconoció el cuscatleco.Debido a ello duda de su participación en el próximo juego de la selección mayor salvadoreña, ante Canadá, el 8 de octubre, aunque reconoce que tiene pláticas constantes con el entrenador Eduardo Lara."El profesor se comunica cada semana conmigo. Está pendiente de la actividad que he tenido y lastimosamente yo le dicho que no he tenido mucha actividad. Me dice que esté atento por cualquier oportunidad que me llegue. Solo esa oportunidad estoy esperando para tratar de triunfar en Cafetaleros. Uno entrena el máximo para poder estar entre los 11 titulares", concluyó.