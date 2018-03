Gerson Mayén: “Al fútbol salvadoreño le falta intensidad”

El Cafetaleros de Tapachula no pasa su mejor momento en la segunda división mexicana, pero se aferra al refuerzo del salvadoreño Gerson Mayén para lograr mejorar en esta temporada.Mayén llega a un equipo que es último sin puntos y con tres caídas al hilo. Esos números temerarios fueron el detonante para que el timonel mexicano Francisco Ramírez, el mismo que recomendó a Mayén, fuera separado de su cargo por la dirigencia del plantel. Ahora el volante salvadoreño asume el compromiso de demostrar su nivel futbolístico al nuevo entrenador, Gabriel Caballero.Mi primer entreno fue el martes de esta semana. La semana pasada el plantel viajó y me quedé con cinco jugadores que no viajaron. Ahora tenemos nuevo técnico, porque al anterior (Francisco Ramírez) lo corrieron (lo despidieron). El nuevo entrenador del equipo es Gabriel Caballero, ex jugador del Pachuca. Al técnico anterior ni lo conocí, lastimosamente. Le deseo lo mejor y le doy gracias por la oportunidad por traerme acá al Cafetaleros.Yo lo conocí el martes de esta semana. Pues ahora todos comenzamos de cero. Hay que meterle con todo para poder estar disponibles. Me toca demostrarle al nuevo técnico por qué me trajeron.Muy bien. Todos son muy buenas personas, Me han recibido de la mejor manera. Me siento cómodo con mis compañeros. Es lo más importante.Al salir del país ya todo cambia. Todos los entrenos son de la mejor manera y serios. A la hora de trabajar los entrenamientos son muy intensos. Creo que a veces falta eso a nivel de equipo en El Salvador.Tiene muy buenos jugadores. Lo único que nos ha faltado es el gol, pero lo más importante es que el grupo es sano. Lastimosamente ahora no han salido las cosas, pero creo que este viernes se va a poder ganar.La verdad es que hay muy buenos jugadores. Creo que la principal diferencia es por intensidad. En el fútbol moderno la intensidad es muy importante. Se siente un poco, pero estoy acostumbrado a trabajar así. En Santa Tecla trabajábamos así, a veces, pero es más intenso acá en México. Los jugadores tienen diferentes cualidades y todos saben con el balón.Creo que sí. Me llamaron y me imagino que me vieron ahí. El profesor que me pidió ya me había visto en Copa Oro y Copa UNCAF. Estar en selección es importante.Aún no. Pero eso ya es decisión técnica. Pero si quieren que juegue por la banda me voy a acoplar. Quiero hacerlo de la mejor manera. Ahora estoy representando a El Salvador acá en México. Sabemos que siempre debemos dejar una buena imagen.