Gallo: "Los guerreros de playa del pasado ya no están"

El técnico de la selección de fútbol playa de nuestro país, Rudis González Gallo, dejó a un lado las valoraciones del triunfo por 3-2 ante Panamá en el juego de cierre de la segunda fecha de la Copa Pílsener 2017 y solicitó de manera tajante que se debe de entender que el fútbol playa en nuestro país está viviendo una transición ineludible y que la atención se debe de centrar en el plantel actual y no vivir de recuerdos."Pido a ustedes de la prensa que por favor no sigamos viviendo del pasado, los guerreros de playa del pasado ya no están, tenemos una nueva generación de jugadores que deben seguir sumando experiencia si queremos que la especialidad siga sumando buenos resultados", afirmó entre líneas y de manera tajante el estratega de origen usuluteco.González Gallo dijo además que "esta nueva generación tiene el derecho de sumar experiencia y eso se debe hacer con mucho trabajo y conciencia de todos para que esta transición se logre terminar bien."Sobre el partido, el seleccionador nacional valoró el cambio de actitud de sus pupilos pero lamentó que se fallaran goles.""Felicito a mis jugadores, muy orgulloso de ese empuje, no lo tomamos como venganza porque ganar hoy no cambia la historia, Panamá sabe defenderse bien y espero que en la Copa del Mundo les salga bien las cosas, ahora a prepararnos ante Tahití, debemos entender que este torneo está parte de lo mejor del Continente y ante eso debemos sacar la experiencia que este grupo necesita asimilar para que crezcan."