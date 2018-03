Frank Velázquez quedó campeón goleador en Estados Unidos

El Barcelona se consagró campeón del Mundialito de Clubes de fútbol playa, que se disputó en Virginia, Estados Unidos, al derrotar en la final por 8-4 al GobeachSoccer, de San Diego, California, el cual se reforzó con el salvadoreño Frank Velázquez

Aunque el cuscatleco no logró el título de campeón con su equipo, sí alzó el de campeón de goleo, tras anotar 20 goles en 6 partidos.

Ser el referente goleador de los californianos no bastó para imponerse a los catalanes, que dirigidos por la exestrella de modalidad en España, Ramiro Amarelle, se impusó con propiedad sobre los estadounidense.

Frank conversó con EL GRÁFICO mientras hacía la travesía desde Virginia a Maryland y externó su satisfacción por el desempeño realizado.

"El deseo siempre es ganar, para eso se preparó el equipo, pero esta vez no se pudo. El Barcelona contó con un muy buen equipo y creo que los asistentes disfrutaron de una buena final", comentó.

El salvadoreño enfatizó que "busco mantenerme activo y con un rendimiento óptimo, porque este tipo de torneos son aprobados por la Beach Soccer y todos los equipos se refuerzan lo mejor que pueden. En mi equipo jugó Luçao, campeón con Brasil en el pasado Mundial, y tres jugadores de la selección de Estados Unidos", destacó.

El GoBeachSoccer es uno de los equipo que representó a Estados Unidos. Además hubo equipos de Brasil, España y Canadá.

Velázquez afirma que no quiere entrar en polémicas por su pasado con la selección, pero dejó en claro que aún hace méritos para representar alpaís.

"Si uno no sirviera no lo llamarían para participar en torneos internacionales. Me mantego en actividad con un equipo en Maryland, aprovechando el verano de Estados Unidos y están por confirmar otro torneo internacional en los próximos meses", enfatizó.