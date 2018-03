Frank Velásquez: “La única razón de mi ausencia es por lo que dije”

El pivot Frank Velásquez es la gran ausencia en la selección nacional de fútbol playa que se encuentra en el Premundial de Bahamas y este mediodía compartió micrófono con los panelistas del Güiri al Aire para hablar de las razones que a su juicio lo dejaron fuera de la azul y blanco.

El máximo goleador de El Salvador en Premundiales de la modalidad (39 goles) aseguró que para él pesó mucho las críticas abiertas que hizo a la diregencia de la FESFUT.

"La única razón que encuentro para no estar en el Premundial es por lo que dije. Ellos (directivos de la FESFUT) confunden el fútbol con lo que uno dice", manifestó.

Velásquez comenzó a denunciar algunas irregularidades que existían dentro de la selección playera, como el atraso en el pago de viáticos y en el apoyo gubernamental. Incluso en una ocasión publicó en redes sociales una foto sobre el desperfecto mecánico del bus que los transportaba. Eso, según él, firmó su salida del equipo nacional.

"Una vez publiqué una foto cuando el bus se quedó. No se puede meter presión con esas condiciones", expuso Frank.

El goleador también trajo a cuenta lo que se dice de él en Bahamas. "El técnico de México (Ramón Raya) dijo que no dejaba a un jugador como yo, porque no ha visto a un jugador así como yo. Otros halagan, pero aquí no", destacó.

EN BUENA FORMA

Negó que su ausencia se deba a un posible mal estado de forma. "Me he mantenido. Si me invitan a jugar no digo que no. Quizás no fútbol playa pero si fútbol once", destacó.

Aseguró que no tiene problemas con el técnico Rudis Gallo y dijo que volvería a la selección si las condiciones adecuadas se dan.

"El fútbol playa siempre va a seguir. Yo con el profe Gallo nunca le he faltado el respeto, todo que da en su conciencia. Yo siempre sigo jugando, torneos de fútbol playa siempre habrán", opinó.

En el Güiri Güiri al Aire también hubo un enlace con Ítalo Hernández, enviado especial al Premundial de Bahamas.

El partido de El Salvador ante Turcas y Caicos es hoy, a las 3:15 de la tarde.