Frank Velásquez: “En la selección que ya no me esperen”

Frank Velásquez, exseleccionado de fútbol playa hizo un ejercicio de desahogo en su cuenta de Instagram y responsabilizó a la FESFUT de los últimos resultados de la Azul playera.

El futbolista, oriundo de la Barra de Santiago, no fue convocado para los Juegos Bolivarianos de Playa 2016, el Premundial de Bahamas 2017 y la Copa Pilsener 2017 y en un video interactivo con sus seguidores recalcó que ya no lo verán con la selección.

“Yo sigo jugando fútbol, tengo 27 años y todavía tengo energía para seguir jugando, no importa donde. En la selección ya no me esperen porque eso no va a cambiar ya y vamos para peor”, manifestó Velásquez.

“El problema fue que dije que eran ladrones, ese fue el gran problema. Yo siempre voy a seguir jugando hasta que ya no pueda. No es culpa lo que pase de aquí en adelante de la selección de playa, no es culpa del jugador, es culpa de la federación", recalcó Frank.

El futbolista también anunció que participará en un torneo de clubes de fútbol playa en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

“Primero Dios voy a jugar un torneo de clubes con Colombia, España, Suiza, Brasil y los que me quieran apoyar y verme ahí voy a estar. Van a estar los mejores jugadores”, aseguró.