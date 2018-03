Francesco Totti jugaría con Flores, Menjívar y Herrera

El retiro de Francesco Totti fue cierto en parte. Se marchó de la Roma, el que había sido su equipo de toda la vida, pero no de las canchas. De acuerdo al periódico catalán Mundo Deportivo, el jugador mantiene vivas las expectativas de jugar y ante ello, uno de los principales equipo de la NASL de los Estados Unidos: el Cosmos, estaría decidido a llevárselo a sus filas.“Il Capitano” es seducido por el New York Cosmos, donde juegan los salvadoreños Andrés Flores, Richard Menjívar e Irvin Herrera.La idea que vaya a parar al Cosmos no es descabellada y se ampara en que grandes figuras como Raúl González Blanco y Marcos Senna jugaron reciéntemente en ese plantel; asimismo, el sueldo ofrecido por el equipo de Nueva york: dos millones netos y boletos aéreos a su disposición, no son nada despreciables.Pelé, Beckenbauer y Neeskens ya terminaron también su exitosa carrera deportiva en el Giants Stadium, por lo tanto, su arribo podrí estar cerca.