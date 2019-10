Rodolfo Zelaya: "Presión no tengo, pero sí ansiedad de ayudar al equipo con goles"

El 2019 ha sido un año de altibajos para el delantero Rodolfo Zelaya. Llegar a la MLS prometía mucho, luego de destacar como capitán en Alianza. Pero las lesiones y la falta de minutos en el club Los Ángeles FC han afectado en el ritmo.

En la selección, el mes pasado, su regreso no llegó en el mejor momento para el jugador. Fue titular ante Santa Lucía y Dominicana pero no encontró los goles.

Sin embargo, Carlos de los Cobos -en su intento de ayudarlo como detalló la semana pasada- lo tomó en cuenta otra vez. Se perdió el microciclo de trabajo por problemas familiares pero alcanzó a incorporarse desde el miércoles para realizar un trabajo físico con el cuerpo técnico de la Azul.

Zelaya explicó quiere ayudar a la selección y tiene la confianza de que los goles puedan llegar en estos dos próximos juegos de Liga de Naciones.

"No creo que haya presión, en el fútbol tienes que disfrutar con responsabilidad y poder hacer las cosas bien, no todos los partidos son igual o seremos superiores al rival. Obviamente la ansiedad está, nada más de querer hacer las cosas bien y aportar a la selección en esta ocasión", aseguró.

"Si vienen los goles, bienvenido sea porque uno como delantero no puede evadir eso, hay que meter goles y espero que pueda encontrarlos en estos partidos''.

Firo, quien no anota goles con la camiseta de escuadra mayor desde Copa Oro 2017 y ante Curazao, señaló que tuvo pocas opciones en los juegos de septiembre.

"Uno trata de querer meter siempre goles pero hay momentos donde no se presenta la ocasión y uno como delantero depende mucho de los mediocampistas porque pueden poner una pelota a gol, lastimosamente en estos partidos no los he tenido pero espero tenerlos", afirmó.

"Tranquilo no estoy porque no haya anotado, sino porque no se ganó ese último partido que era el objetivo y nos hemos complicado un poco pero el sábado esperamos sea nuestra revancha y podamos ganar'', comentó.

Sobre la falta de minutos en la MLS, opinó: ''En un entreno no puedes ver el ritmo de juego mientras no haya partidos jugados. Este año me ha costado bastante porque no he tenido en mi equipo la oportunidad de jugar y cuesta bastante''.