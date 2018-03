Fernando Villalta se recuperó a tiempo para el Premundial

Fernando Villalta, delantero de la selección sub-17 se logró recuperar, de una lesión de ligamento cruzado anterior, sufrida en febrero de 2016. El atacante fue incluido en la nómina de 20 jugadores para encarar el Premundial de CONCACAF, en Panamá, a partir de este domingo en el debut contra México.En un momento, la participación de Villalta estuvo en duda, pero el seleccionador sub-17, Erick Dowson Prado, indicó que el jugador puso empeño para poder llegar a tiempo. Antes, por esa lesión, no pudo estar en el eliminatorio de UNCAF, disputado en noviembre de 2016, en Costa Rica.Estuvo más de un año en proceso de recuperación. '"Gracias a Dios ya me recuperé. Voy ir al Premundial. Espero ir a hacer un buen papel allá. Significa una gran bendición recuperarme a tiempo. Quiero representar a mi país"', apuntó el seleccionado sub-17.Para el delantero infantil, los rivales de la primera ronda, México, Jamaica y Estados Unidos, son fuertes, pero cree que se puede hacer un buen trabajo ante esos planteles. "Estamos mentalizados en que les podemos ganar. Vamos a buscar un boleto para el Mundial", apuntó el atacante.Luego, Villata tiene claro que deberá competir por un puesto en ataque con Ronald Cerritos (hijo) y Rolando Ramírez de FAS. "Estamos luchando para ser titular, pero también hay compañeros que son fuertes y rápidos y le ponen ganas en cada entreno", apuntó el atacante.Villalta comenzó el proceso sub-17 desde mediados de 2015, a las órdenes del entrenador ncional, Edgar Henríquez. Fue al invitacional de Nicaragua, en noviembre de 2015. Luego vino la lesión en febrero de 2016. Desde ese momento tuvo que recuperarse. Fue un periodo largo para el delantero. "Mi recuperación la hice en la FESFUT. He trabajado en coordinación con el preparador físico, Harold Rodriguez", indicó el seleccionado sub-17.