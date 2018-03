FESFUT tiene un déficit de 350 mil dólares

En agosto de 2014 comenzó la gestión del actual comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), encabezada por Jorge Rajo. En este año, las selecciones de fútbol playa, sub-20 y sub-17 no pudieron lograr boleto a sus respectivos mundiales. Además, la parte financiera no es la mejor en la entidad rectora del balompié nacional.

De eso y más habló en esta entrevista.

¿Cómo se podría calificar hasta este momento la gestión de Eduardo Lara al frente de la selección mayor?

Es de felicitar al profesor Lara. Se ha visto una mejoría total en los resultados, después de que se lograra la clasificación a Copa Oro. Estamos satisfechos en este momento. Esperamos dejarlo trabajar para que él pueda trabajar con los nuevos valores. Creo que él ve bien el fútbol y trabaja muy bien.

Pero en selecciones juveniles no se logró el boleto a las Copas del Mundo sub 17 y sub 20. Se fracasó en el intento, ¿qué análisis hacen sobre eso?

Bueno, en primer lugar yo no lo llamaría fracaso. Yo diría que llegamos hasta donde nosotros nos preparamos. Para tener una mejor preparación en este tipo de categorías necesitamos la parte económica, que nos hizo falta para los fogueos. Yo no le llamo fracaso, porque nosotros sí llegamos al Premundial. Estamos satisfechos con el análisis que se ha hecho.

¿Y de la eliminación de la selección de fútbol playa, qué análisis se puede hacer?

Pero hay que recordar que el fútbol playa está en una renovación y allá en el Premundial de Bahamas (febrero 2017) no asistimos al Mundial por un penalti que cualquiera lo puede perder. Creo que hay que ver un poco más allá y no ver solo que hemos sido eliminados. Estamos renovando y si no lo hacemos, cada día vamos a ir fracasando más.

¿Cuáles podrían ser los principales obstáculos que han tenido para no poder alcanzar las metas propuestas en lo deportivo en estos tres años de gestión?

Es lo económico. Cualquier deporte que pretenda sobresalir necesita lo económico. Esta federación no ha contado con la ayuda económica necesaria para salir adelante. Pero sí hemos hecho el trabajo. Lo económico es lo único en lo que no hemos estado bien. Aun así nos sentimos satisfechos con los pasos que hemos dado con mucha humildad.

¿Heredaron esa crisis financiera o se generó en medio de su gestión?

Ustedes como prensa, y la afición, tienen que estar concientes de que cuando llegamos a la federación la recibimos con un aparente millón y medio de dólares, pero no fue así. La realidad es que la encontramos dentro de otra situación. Luego, el presupuesto del INDES, con todos sus recortes, no alcanza para cubrir la carga económica que esta federación tiene.

¿Qué han hecho para mitigar esa crisis?

Con el mandato que se nos dio en la última Asamblea General del Fútbol, estamos tratando de buscar ayudas para superar el déficit de $350 mil que tenemos.

¿Por qué se generó ese déficit?

Porque no podemos sostener la parte administrativa de la federación. Viene de las administraciones que no se pusieron a planificar y también afectó el recorte que hizo INDES en el presupuesto de la FESFUT.

¿Cómo está la FESFUT ante los ojos de CONCACAF en este momento?

Bueno, nosotros seguimos trabajando la imagen de El Salvador. Como UNCAF, hemos logrado compactar los equipos de Centroamérica. Logramos para El Salvador una plaza en CONCACAF y para nosotros eso es muy bueno. Estamos trabajando, con la ayuda que se nos está dando, para poder mejorar la FESFUT. Le hemos presentado un proyecto a CONCACAF y FIFA.