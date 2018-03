FESFUT reclama apoyo económico e INDES le señala irregularidades

H. Carrillo: Hasta este momento no hemos recibido la parte del Gobierno de los 550 mil dólares que se nos da anualmente. @Guiriaire — Guiriguiri (@Guiriaire) 10 de agosto de 2017

Los responsables del Instituto Nacional de los Deportes (INDES) y de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) tienen posturas distintas en cuanto al apoyo que el primero le da al segundo para que el ente rector del balompié desarrolle sus proyectos.Por un lado, el INDES indicó que la Federación no ha cumplido con trámites legales pendientes de 2016 para hacerse acreedores de los $550 mil que les corresponde como ayuda gubernamental.En el otro extremo, Hugo Carrillo, vicepresidente del máximo organismo del fútbol nacional, indicó este jueves en el programa radial Güiri Güiri al Aire de EL GRÁFICO que no han recibido ningún aporte monetario de las autoridades responsables del deporte a nivel gubernamental. Pero no hizo mención al señalamiento de parte del INDES."Hasta este momento no hemos recibido la parte del Gobierno de los $550 mil que se nos da anualmente", expresó Carrillo. Ya en junio de este año hizo la misma denuncia ante este periódico.Por parte del INDES, su gerente administrativo, Juan José Gómez, indicó que a la FESFUT "no se les ha transferido este año porque no han liquidado. Eso es de ley, informes de caja... ellos ya lo saben y hay unos convenios (con ellos) pero están en procesos de firma y están en revisión de ambas partes y esos están relacionados a los $550 mil en cuestión".Gómez fue enfático en que si no se cumple con la rendición de cuentas del año anterior, el INDES no tiene la facultad de dar montos económicos a la FESFUT."Hay liquidaciones pendientes del año pasado y por eso no se les ha desembolsado, y eso aplica a todas las federaciones. Es una cosa muy estricta y se invierte de acuerdo a lo convenido", explicó.