FESFUT quiere que selección mayor trabaje desde el 3 de octubre

El presidente de la Federacion Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Jorge Cabrera Rajo, indicó que la convocatoria de jugadores para el amistoso contra Canadá, programado para el 8 de octubre próximo, se hará para empezar el trabajo el martes 3 de octubre, aunque la dirigencia de la primera división profesional no está del todo de acuerdo con esa fecha.El federativo señaló que el seleccionador mayor, Eduardo Lara, dará la nómina de convocados en las próximas horas y reveló que incluye a salvadoreños que militan en el extranjero, los cuales deben sumarse a los trabajos 72 horas antes del partido, por ser en fecha FIFA.Lisandro Pohl, prsidente de la primera división profesional, no aclaró si cederán a los jugadores a partir de la fecha requerida por la FESFUT o si también los liberarán 72 horas antes del juego. "Aún no hemos discutido eso como liga", indicó el titular de la categoría de privilegio.Lo que sí dejó en claro Pohl es que habrá jornada el 7 y 8 de octubre. Será la fecha 13 del Apertura 2017. "Solo podrán suspender para esa jornada los equipos que aporten tres o más jugadores a la selección", indicó.