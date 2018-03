FESFUT pone a Eduardo Lara como técnico principal en Premundial sub 20

Hugo Carrillo, miembro del comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), confirmó hoy que inscribieron a Eduardo Lara como técnico pricipal de la selección nacional sub 20 en el Premundial de CONCACAF, contradiciendo el deseo del propio entrenador, que quería que José Silva fuera quien dirigiera a los chicos en la justa.

Ante la consulta de CONCACAF de quién será el técnico principal de los cuscatlecos, Carrillo confirmó que Lara cumplirá esa función y que Silva será el asistente.

El lunes por la mañana Lara dijo que Silva sería quien dirigiría a la azulita en el Premundial (http://www.elgrafico.com/2017/02/13/eduardo-lara-no-dirigira-a-seleccion-sub-20-en-premundial-de-concacaf).

"Hubo especulaciones en cuanto a que el profesor Eduardo Lara no iba a estar dirigiendo a esta selección sub 20. Lara es quien siempre ha tenido la responsabilidad de dirigir a esta selección, así que esta no va a ser la excepción. No habrá cambio. El profesor Silva será el asistente de Lara", apuntó Carillo, en plática con EL GRÁFICO.

TODOS REGISTRADOS

Los 20 jugadores del equipo sub 20 han sido resgistrado ya ante CONCACAF para el torneo que inicia este domingo, ante Costa Rica, en el estadio Ricardo Saprissa.

"Tenemos mucha fe y confianza de que esta selección sub 20 pueda lograr el boleto al Mundial. Hemos hecho un esfuerzo económico con venirnos dos días antes de que empiece el torneo. Queremos que los muchachos vayan adaptándose a las canchas", apuntó Carillo.

En cuanto a los colores para el primer juego ante Costa Rica, Carrillo indicó que este viernes, en congresillo técnico, quedarán definidos esos detalles.