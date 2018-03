FESFUT descarta amistoso de selección mayor ante Venezuela

La selección mayor de fútbol de El Salvador volverá este lunes 22 de mayo al trabajo, según confirmó hoy el vicepresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), HUgo Carrillo.

El torneo Clausura 2017 de la primera division terminará este domingo con la final entre Alianza y Santa Tecla y eso permitirá que los jugadores comiencen a prepararse con el combinado nacional, que en menos de 15 días tendrá su primer duelo de preparación de cara a la próxima Copa Oro.

El plantel absoluto debe preparar su compromiso amistoso más cercano, programado para este 27 de mayo contra Honduras, en el estadio Robert F. Keneddy, de Washington.

El siguiente amistoso de la azul será el 13 de junio en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, contra Ecuador.

El promotor del juego amistoso entre las selecciones de Honduras y El Salvador, Elías Polío, indicó que los boletos ya están a la venta. Cada billete tiene un costo de $40. Solo se habilitará la localidad de general.

SUSPENDEN TERCER CHOQUE



Antes del choque ante Ecuador se había programado, para el 10 de junio, un amistoso contra Venezuela, pero no será posible, según confirmó Carrillo.

"No se puede jugar contra Venezuela debido a que para FIFA debe haber un tiempo intermedio de 72 horas de partido a partido. Resulta que Venezuela jugaba contra Ecuador el 8 de junio, solo a dos días del amistoso contra El Salvador. FIFA no lo avala porque no se cumplen las 72 horas, solo había 48 horas. Además, El Salvador tenía que salir a Nueva York desde el 11 de junio para su juego contra Ecuador. No daban los tiempos. De momento nos quedamos solo con dos amistosos hasta el 13 de junio", apuntó Carrillo.

El federativo indicó además que el seleccionador Eduardo Lara es esperado este jueves, luego de un periodo de vacaciones en Colombia.