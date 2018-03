FAS es mayoría en primera alineación de la sub 20 en Costa Rica

El técnico colombiano Eduardo Lara ya confirmó su alineación titular para el partido de esta tarde ante Costa Rica, el primero para El Salvador en el Premundial sub 20 de CONCACAF.El primer once del eliminatorio tiene mucha representación tigrilla, con cuatro jugadores: Josué Santos, Fernando Castillo, Denilson Rosales y Josué Rivera.El once completo es el siguiente:Mario Martínez (del Firpo) en la portería; línea de cuatro defensores con Denilson Rosales (FAS), Óscar Menjívar (UES), Roberto Domínguez (Santa Tecla) y Wálter Chigüila (Once Lobos); en la volantía salen Kevin Reyes (Santa Tecla), Josué Santos (FAS), Jonathan Aguilar (Turín) y Fernando Castillo (FAS); mientras que en ataque estarán Marvin Márquez (Alianza) y Josué Rivera (FAS).