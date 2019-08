Esto pensaba Rodolfo Zelaya sobre la selección en junio

El pasado 24 de junio, GRUPO LPG charló con Rodolfo Zelaya en Los Ángeles mientras la selección nacional se preparaba para el partido contra Honduras en la Copa Oro, encuentro que perdió por 4-0. En aquel momento el delantero salvadoreño descartó volver a la azul y blanco.

Fito mencionó que la selección en ese momento no lo necesitaba. "La selección no me necesita. Tienen buenos jugadores, los mejores y cada cuerpo técnico tiene su idea. Lo que quiero de verdad es que le vaya de lo mejor a la selección", dijo el ex jugador de Alianza en aquel momento.

Recalcó que "siempre hay gente que quiere que esté. El que manda al final es el cuerpo técnico y uno en ese sentido no puede hacer nada".

¿La selección necesita a Rodolfo Zelaya? El delantero del LAFC dijo en aquella ocasión que "la selección no es que necesite a gente en ataque o más delanteros. Al final no que prevalece es la idea del entrenador y que se defiende más. Cuando estaba Eduardo Lara la selección atacaba más y jugaba con dos delanteros".

Finalmente, sobre su relación con Carlos De los Cobos, Zelaya fue enfático: "No tengo ningún tipo de relación con él y tampoco la quiero tener. La verdad es que yo estoy apoyando a la selección para que le vaya bien. Yo no apoyo cuerpos técnicos, sino al equipo. Quiero que les vaya bien".

Acá la entrevista completa:

