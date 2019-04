Esto opina Carlos De los Cobos sobre el grupo de la selección en Copa Oro

Carlos De los Cobos dijo sentirse satisfecho por integrar el grupo C en la Copa Oro donde deberá enfrentar a Honduras, Jamaica y Curazao a partir del próximo 17 de junio. El estratega dio su opinión sobre los rivales del cuadro nacional.

"Pienso que nuestro grupo es sólido, muy fuerte, en qué me baso para decir esto; bueno, Curazao tuvo un buen Liga de Naciones, de Jamaica sabemos que el es históricamente el fuerte del Caribe y Honduras siempre será un equipo fuerte, es una rivalidad deportiva que tenemos con Honduras, ya jugamos contra Honduras en este nuevo proceso que tengo (con El Salvador), fue mi primer partido y el último contra Jamaica", destacó De los Cobos.

Agregó que "las circunstancias siempre son diferentes porque cuando consideras que tú cómo rival has ido creciendo provocas que tus rivales se esfuercen más para buscar ganarte".

"Me gusta el grupo, me gusta, es un buen reto para nosotros, sobre todo porque vamos a jugar nuestro primer partido será en Jamaica ante Curazao, será una sensación especial porque jugaremos allí sin enfrentar al anfitrión si no que contra otro equipo, entonces al final contento (por el grupo en que nos han ubicado)"

Acerca del futuro de su labor previo a la Copa Oro, el estratega azteca confesó que "tomo el grupo luego de finalizar el torneo ya que entrará la fase final y donde no podemos tomar a los jugadores para reagruparnos y pensando en trabajar en nuestro primer partido ante Curazao sabiendo que jugaremos un amistoso ante Japón en su casa antes de llegar a la Copa Oro".