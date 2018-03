Estados Unidos se reforzará para el partido ante El Salvador

El Salvador clasificó este domingo a cuartos de final de la Copa Oro por quinta vez en su historia, pero su principal reto es llegar a semifinales, fase que nunca ha alcanzado.Lograrlo no será fácil en esta edición, pues su rival en cuartos de final será la selección de Estados Unidos que ha decidido reforzarse para la siguiente ronda llamando a los jugadores Tim Howard, Jesse González, Michael Bradley, Darlington Nagbe, Jozy Altidore y Clint Dempsey.Los seis elementos serán elegibles para el compromiso en el Lincoln Financial Field, de Filadelfia, que se jugará este miércoles, a las 7:30 de la noche (hora salvadoreña).La reglamentación de la Copa Oro permite a las selecciones involucradas realizar hasta seis cambios en su lista inicial de 23 jugadores si se avanza a los cuartos de final.Dichos jugadores que harán de refuerzo deben ser parte de la lista provisional de 40 jugadores que se entrega a la CONCACAF antes de arrancar la competición. El anuncio de los cambios debe hacerse dentro de las 24 horas posteriores al último juego de fase de grupos.Este derecho de modificar la nómina de jugadores no ha sido ejercido por otras selecciones. Por ejemplo México y Jamaica, rivales de grupo de El Salvador y también en cuartos de final, ya confirmaron que seguirán con sus mismos 23 jugadores en la ronda eliminatoria.Estados Unidos acabó líder del grupo B de forma invicta, con siete puntos, dos victorias y un empate.