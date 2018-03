Estados Unidos elimina a El Salvador de la Copa Oro

#CopaOro2017 | ¡GOL DE ESTADOS UNIDOS! Gol de Omar González (41') #SLV 0-1 #USA Una publicación compartida de El Gráfico (@elgraficionado) el 19 de Jul de 2017 a la(s) 7:02 PDT

#CopaOro2017 | ¡GOL DE ESTADOS UNIDOS! Gol de Omar González (41') #SLV 0-1 #USA Una publicación compartida de El Gráfico (@elgraficionado) el 19 de Jul de 2017 a la(s) 7:11 PDT

SEGUNDO TIEMPO

#CopaOro2017 | Estas son las alineaciones para el partido entre #SLV y #USA (7:00 p.m./TV4) Una publicación compartida de El Gráfico (@elgraficionado) el 19 de Jul de 2017 a la(s) 5:37 PDT

La selección salvadoreña no pudo doblegar a Estados Unidos, pese a tener un desempeño aceptable en el terreno de juego, y perdió con marcador de 2-0, resultado que le deja fuera de lo que resta de la Copa Oro de CONCACAF 2017.Pese a la caída, la azul pudo salir con la frente en alto del Lincoln Financial Field de Filadelfia, donde pujó por un cupo en las semifinales de la Copa Oro 2017.El Salvador tuvo la primera opción de gol del encuentro cuando el delantero Rodolfo Zelaya se perfiló a portería con balón dominado pero en el mano a mano no pudo quitarse la marca del portero Tim Howard, quien se lanzó a su costado izquierdo y le quitó la opción de gol al cuscatleco.Sin embargo, Estados Unidos también tuvo respuesta y estuvo cerca del gol, pero la pierna salvadora de Henry Romero evitó la caída de la portería nacional.El equipo norteamericano trató de mantener el control del esférico, pero los salvadoreños se plantaron bien en el terreno de juego y supieron contener las embestidas de Dempsey, que fue uno de los jugadores más insistentes para el equipo de las barras y las estrellas.Sobre el minuto 40, Omar González puso en ventaja a los estadounidenses al cazar de cabeza el cobro de un tiro libre, sorprendiendo al portero Derby Carrillo, quien no tuvo reacción para contener el remate.El gol sorprendió a los cuscatlecos que trataron de meterse nuevamente al juego, pero un nuevo fallo en defensa permitió que los norteamericanos aumentaran la cuenta en el marcador al minuto 45+2 por intermedio de Eric Lichaj, quien aprovechó un pase filtrado para doblegar a Carrillo.Los salvadoreños saltaron con ansias de gol de Rodolfo Zelaya y Denis Pineda estuvieron cerca del descuento, mientras que los norteamericanos mostraron problemas defensiva.Estados Unidos solo tuvo que adminsitrar la ventaja en el marcador y supo mantener controlado a los arietes salvadoreño, que poco a poco fueron víctimas del cansacio y no tuvieron el empuje necesario para encarar el tramo final del encuentro.Estas fueron las alineaciones titulares: