“Es duro para un futbolista no estar con su selección”

El delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema, aseguró que le decepciona no ser convocado por su país y agregó que le gustaría recibir una explicación lógica por parte del seleccionador Didier Deschmaps.

Benzema estuvó en los micrófonos de "Radio Montecarlo" y señaló que ha tenido una muy buena temporada con el equipo merengue. Por lo tanto no se explica porqué sigue descartado con Francia.

"Hace año y medio que no estoy en el equipo de Francia. Lo llevo mal porque amo el fútbol y la selección es importante", indicó el galáctico en la entrevista.

Sobre el momento que atraviesa con Francia fue claro: "Es duro para un futbolista, sobre todo cuando juegas en un grande como el Madrid. Con Francia son partidos de alto nivel. Ir con la selección es un orgullo y cuando no estoy en la lista, es una decepción", destacó el jugador.

El delantero de 29 años mantiene muchas preguntas, con tan pocas respuestas.

¿POR QUÉ NO LO CONVOCAN?

Benzema recordó que Deschamps antes de la semifinal le habría dicho que no lo seleccionaria para la Euro, pero que podía hacerlo después.

Según Benzema, este problema viene a raíz de la difamación que se le hizo por un posible chantaje en un video sexual hacía su compañero Mathieu Valbuena.

"Si se trata del caso de Valbuena, he pagado y no soy culpable. He pagado ya. Que me diga el seleccionador si es por eso", subrayó el goleador.