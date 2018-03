Eriq Zavaleta admite interés por jugar con selección de El Salvador

El defensor central Eriq Zavaleta habló en la página web mlssoccer.com sobre la posibilidad de vestir la camisa de la selección nacional mayor y confesó que ya inició el proceso para obtener su pasaporte salvadoreño.

Zavaleta nación en los Estados Unidos, pero su padre es salvadoreño y eso le abre las puertas de la azul y blanco. Actualmente milita en el Toronto de la MLS y es una de las opciones preferidas por el técnico Eduardo Lara para reforzar el combinado cuscatleco de cara a la Copa Oro.

"Es algo que estoy dispuesto a explorar (jugar con El Salvador). Actualmente no tengo un pasaporte salvadoreño pero ese proceso ha comenzado. Ellos (FESFUT y cuerpo técnico) han dejado claro que hay un campamento en marzo y que quieren llevarme a ese campamento si el papeleo está hecho", manifestó Zavaleta a la página web de la MLS.

Eriq es un zaguero de 24 años de edad y de 1.98 metros de estatura. Además, es sobrino de Greg Vanney, ex jugador del Galaxy de Los Ángeles y el Bastia de Francia. Durante la temporada 2016 de la MLS jugó 15 partidos de temporada regular y seis de playoffs en la Copa de la MLS, todos con el Toronto.



También puedes leer: "Los estadounidenses-salvadoreños que pueden reforzar a la selección mayor".

"Esto (jugar con El Salvador) es algo que he estado pensando durante unos años. En realidad han estado interesados en mí, me han contactado durante un buen número de años y me han llamado a las concentraciones durante los últimos dos años. Y ha sido casi un entrenador diferente cada vez", explicó.

Zavaleta ya ha jugado con selecciones juveniles con Estados Unidos por lo que antes de jugar con la azul mayor debe obtener su cuidadanía y recibir la aprobación de FIFA para cambiar de asociación.