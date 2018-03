Erick Dowson Prado no estará en la Copa Centroamericana

El técnico nacional Erick Dowson Prado, técnico de la sub 17 y uno de los asistentes de campo del colombiano Eduardo Lara en la selección mayor, no viajará mañana hacia Ciudad de Panamá para estar en la Copa Centroamericana.

Prado explicó que no viajará con el plantel mayor porque estará al frente de las selecciones sub 17 y sub 20 mientras Lara está fuera del país.

"Es algo que ya habíamos platicado con el profesor Lara. Sentimos que no podemos viajar todos los técnicos a Panamá ya que serán 12 días en los que se debe supervisar de cerca la labor de los chicos acá en el país, más cuando tenemos el Premundial sub 20 en Costa Rica cerca (febrero)", afirmó el ex seleccionado nacional.

Prado confirmó además que el portero Mario Martínez, seleccionado sub 20 y meta del Luis Ángel Firpo, no viajará tampoco con la selección absoluta, pese a que trabajó con el grupo mayor desde el 3 de enero.

"Sentimos que en Panamá no tendrá el trabajo integral que requerimos antes de ir el otro mes a Costa Rica", destacó.

El lugar de Dowson Prado en la nómina del cuerpo técnico lo tomará Ricardo Montoya, el nuevo videólogo de origen costarricense que comenzó ayer su labor con la selección mayor.