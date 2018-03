Entrenadores opinan sobre los rivales de El Salvador en Copa Oro 2017

La CONCACAF anunció ayer los grupos de la Copa Oro 2017 y El Salvador quedó anclado en el grupo C junto a México, Jamaica y Curazao.El combinado cuscatleco debutará el 9 de julio ante un eterno rival como lo es la selección azteca y el ex técnico del Sonsonate y de selección nacional mayor, Agustín Castillo, hizo énfasis en que El Salvador deberá prepararse en estos próximos cuatro meses para hacer un papel digno."La seleccion nacional debe llegar a proponer buen fútbol ante México; sin embargo Jamaica y Curazao son rivales en los que se pueden enfrentar sin mayor problema. El Salvador debe luchar para llegar a obtener por lo menos la segunda plaza en la fase de grupos", expuso Castillo.Edwin Portillo, ex técnico del Isidro Metapán, destacó que El Salvador ha tenido muy poca preparación futbolística en los meses anteriores y eso podría jugarle en contra a los dirigidos por profesor Eduardo Lara"Pero no debería ser motivo para preocuparse, ya que aún hay meses para preparse y hacer un buen papel", expuso el metapaneco.Ambos técnicos ven con buena cara el proceso de Lara con la selección, y esperan que la azul y blanco avance a la siguiente ronda de la competición.En la Copa Oro 2011, El Salvador y México comparteronn en el grupo A junto a Costa Rica y Cuba.La azul y blanco se vio las caras ante "el Tri" el 5 de junio y la selección mexicana aprovechó el momento para darle una paliza a El Salvador en ese partido con el marcador de 5-0.La selección salvadoreña también ya ha enfrentado a Jamaica, ambos equipos eran participes del grupo B en la Copa Oro del 2015.El partido ante Jamaica no fue de buen resultado para el combinado cuscatleco, ya que la selección jamaiquina se quedó con el resultado por la miníma diferencia de 1-0.